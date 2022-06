Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski w homilii, wygłoszonej podczas niedzielnej mszy św., odprawionej z okazji rocznicy podkreślił, że kiedy 800 lat temu w Lubierzycy wznoszono kościół, uczyniono to na wielkiej akcji ewangelizacyjnej całego polskiego narodu. - Nadano mu tytuł Podwyższenia Krzyża Świętego, bo chciano pokazać także tu, w Luborzycy, że krzyż jest najważniejszy i najświętszy. W nim tylko możemy pokładać nadzieję - zaznaczył.

Hierarcha podziękował wszystkim tym, którzy przez setki lat przyczynili się do rozwoju parafii i zadbali, by wspólnota wiernych trwała do dzisiaj. - Dziękujemy za ich wiarę, miłość, nadzieję; za te wspaniałe, fundamentalne cnoty wiary chrześcijańskiej, które były tutaj przekazywane z pokolenia na pokolenie jako najdroższy skarb i najdroższa świętość - podkreślił arcybiskup.

"Pomiędzy dobrem a złem, poświęceniem a upadkiem"

Piotr Gliński zwrócił uwagę na wyzwania, z jakimi wiąże się wyznawanie chrześcijaństwa - jako religii pięknej, ale zarazem trudnej. - Krzyż jest symbolem tego piękna i trudu, bo całe nasze życie, kiedy staramy się być dobrymi ludźmi, właśnie na tym polega: na rozpięciu pomiędzy dobrem a złem, poświęceniem a upadkiem - wskazał.

Jak podkreślił, przykład luborzyckiej parafii pokazuje, że przez osiem wieków można żyć we wspólnocie, która stara się być przykładem takiej postawy. Zdaniem wicepremiera stanowi to wielką siłę, która pozwala nam odpowiadać na wyzwania współczesności.

- Jestem ministrem kultury i zawsze zdawałem sobie sprawę z tego, że świat współczesny jest światem wielkiego kryzysu kultury. Ale ten kryzys jest wyzwaniem wobec którego musimy zawsze zaświadczać i starać się go przełamywać - powiedział Gliński.

Zdaniem wicepremiera, "krzyż i chrześcijaństwo, takie wielosetletnie parafie i wspólnoty są naszą siłą na drodze, żeby starać się trochę poprawiać świat". Nawiązując do aktualnej sytuacji minister pokreślił, że wśród wielu wyzwań znajduje się też "wielkie wyzwanie za naszą wschodnią granicą".

- To wielkie błogosławieństwo i łaska w tej parafii – że potrafimy sprostać temu wyzwaniu, jako parafianie, jako cała Polska, ale też indywidualnie podjąć je i zdać egzamin - wskazał minister kultury. - Cały świat mówi o tym, że Polska w tych trudnych czasach zdaje egzamin. Zdaje dzięki krzyżowi, chrześcijaństwu i takim parafiom jak tu, u państwa - trwającej przez osiem setek lat - dodał wicepremier.

W mszy świętej wzięli też udział wicemarszałek Senatu Marek Pęk, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i przedstawiciele władz regionalnych. Po nabożeństwie rozpoczął się piknik rodzinny.

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Luborzycy ufundowana została w 1222 r. przez biskupa krakowskiego Iwo Odrowąża. Od 1405 r. była to parafia uniwersytecka, co oznaczało, że - zgodnie z testamentem św. Jadwigi Królowej - jej proboszczem mógł zostać tylko doktor prawa kanonicznego Uniwersytetu Krakowskiego.

Należący do parafii kościół - pierwotnie drewniany, a obecnie murowany - pochodzi z ok. 1433 r. Znajduje się w nim wiele cennych zabytków sztuki sakralnej, a wśród nich pochodząca z przełomu XII i XIII w. antaba, monstrancja z roku ok. 1460/1470 oraz wiele cennych kielichów mszalnych, przechowywanych w kościelnym skarbcu.

800-lecie parafii obchodzone jest przez dwa miesiące. W ramach rocznicy zorganizowany został cykl wykładów poświęconych jej historii, a prowadzonych przez naukowców i historyków.