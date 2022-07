W wyniku interwencji polskiej ambasady w Madrycie hiszpański dziennik "ABC" natychmiast wycofał treści dotyczące Polski z opublikowanego w środowym wydaniu internetowym artykułu pt. "Niebezpieczne kraje Europy, do których nie powinieneś podróżować". Zgodnie z pierwotną wersją artykułu, którego autorka powoływała się na źródła MSZ w Madrycie Polska została zaliczona do krajów niebezpiecznych do podróżowania tego lata.

W artykule autorka stwierdziła, że to "pomoc Warszawy dla Ukrainy jest przyczyną odradzania podróżowania do Polski w ciągu najbliższych kilku miesięcy", a szczególną uwagę zwróciła na obszar przy granicy z Białorusią: "podróżowanie na to terytorium może stanowić problem dla obywateli Hiszpanii". Na opublikowanej przez dziennik mapie reprezentującej wskaźnik zagrożenia dla podróżujących po Europie, Ukraina została zaznaczona kolorem czarnym, oznaczającym najniebezpieczniejsze terytorium w Europie, dokąd w żadnym wypadku nie należy podróżować; Rosja, Białoruś, Obwód Kaliningradzki i Armenia - czerwonym, dokąd jechać się nie zaleca, jeżeli nie ma takiej konieczności, zaś Polska, Mołdawia, Serbia, Gruzja i Azerbejdżan - kolorem pomarańczowym, jako obszary objęte ryzykiem. Ekspert: Wejście Szwecji i Finlandii do NATO wzmocni bezpieczeństwo Polski Zobacz również "Efekt błędu" Tymczasem - "zgodnie z aktualną klasyfikacją MSZ w Hiszpanii - umieszczenie (przez dziennik „ABC") naszego kraju w kategorii niższej pod względem bezpieczeństwa było efektem błędu ze strony autorki i redakcji, a treść artykułu zostanie niezwłocznie poprawiona" - poinformowały źródła ambasady RP, powołując się na oświadczenie redakcji dziennika "ABC". Zgodnie z MSZ, "sytuacja bezpieczeństwa w Polsce jest stabilna i w zasadzie nie ma zagrożeń dla integralności osób. Polskie siły bezpieczeństwa są skuteczne w walce z przestępczością, a poruszając się po Polsce można cieszyć się poczuciem bezpieczeństwa, choć wskazane jest omijanie pewnych dzielnic (…)" - czytamy na stronach internetowych MSZ. Fragment artykułu "ABC" dotyczący klasyfikacji Polski jako kraju niebezpiecznego do podróżowania został usunięty natychmiast po interwencji polskiej placówki, a Polska została zakwalifikowana do grupy krajów "bezpiecznych i bez szczególnych ograniczeń dotyczących podróżowania". Na mapie Europy teraz jest zaznaczona kolorem niebieskim, tak jak inne "najbardziej bezpieczne kraje Europy": Niemcy, Wielka Brytania, Portugalia, Holandia, Belgia, Estonia, Finlandia, Rumunia i Węgry. Z Saragossy Grażyna Opińska Bartosz Lewicki