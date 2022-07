O zdarzeniu poinformował we wtorek rano w mediach społecznościowych prezes MPK Wrocław Krzysztof Balawejder. "Dziś ok. 7:55 przy skrzyżowaniu ulic Grabiszyńskiej i Zaporoskiej doszło do ugodzenia nożem pracownika firmy wykonującej prace torowe" - napisał Balawejder. Dodał, że poszkodowany mężczyzna został zaopatrzony przez lekarzy. "Spotkałem się z nim po godzinie 15 i zapewniłem o naszym wsparciu" - podkreślił.

Prezes MPK opublikował też nagranie z monitoringu oraz zdjęcia dwóch młodych osób - kobiety i mężczyzny. Jak podkreślił, para ta "ma kluczowe znaczenie dla sprawy". "Jedno z nich jest świadkiem a drugie prawdopodobnym sprawcą" - napisał.

Zaapelował też do mieszkańców, którzy mogą znać miejsce pobytu lub dane osób znajdujących się na materiałach, o kontakt z policją.

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu w wieczornym komunikacie poinformowała, że zatrzymane zostały dwie osoby - kobieta oraz mężczyzna, mogące mieć związek z tą sprawą. W chwili obecnej prowadzone są z ich udziałem czynności procesowe i wszystko wskazuje na to, że zakończą się przedstawieniem zarzutów. O dalszym losie zatrzymanych zadecyduje sąd - podano.

Autorka: Agata Tomczyńska