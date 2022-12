Mariusz Walter był twórcą telewizji TVN, która w tym roku obchodzi 25-lecie istnienia na rynku medialnym.

Reklama

"W latach 60. i 70. Walter stał się jedną z najważniejszych dla telewizji osób"

Mariusz Walter urodził się 4 stycznia 1937 roku we Lwowie. Na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, gdzie studiował, zaczął pracę w studenckim radiowęźle i od tego momentu jego miłość do mediów rozwijała się. Potem znalazł się w Radiu Katowice, ośrodku Telewizji Polskiej w Katowicach, by w 1963 roku przeprowadzić się do Warszawy i rozpocząć pracę w TVP.

W latach 60. i 70. Walter stał się jedną z najważniejszych dla telewizji osób. Realizował, reżyserował i pisał scenariusze filmów dokumentalnych i programów. Do jego sukcesów należy zaliczyć lubiany przez widzów "Turniej miast", a także legendarne "Studio 2" - wielogodzinne pasmo dokumentów, telewizji na żywo, a nawet koncertów, jak tego niezapomnianego - zespołu ABBA w 1976 roku.

Reklama

Jego film "Pierwszy. Szósty" zdobył w 1971 roku w Wenecji - na Międzynarodowym Festiwalu Radiowo-Telewizyjnym - Nagrodę Miasta Wenecji. W Telewizji Polskiej pracował do okresu stanu wojennego. Odszedł z niej w 1982 roku. Przez moment wykładał na Uniwersytecie Śląskim. Rok później poznał Jana Wejcherta, biznesmena, z którym stworzył kilkanaście telewizji z TVN na czele, a także TVN24.

Walter i Wejchert handlowali różnymi rzeczami - od produktów spożywczych począwszy. W końcu, po upadku komunizmu, w latach 90. Mariusz Walter zainwestował, odkupując od dawnego kolegi telewizję Wisła, którą ten miał w Krakowie. Od tamtego momentu zaczęło się tworzenie nowej stacji telewizyjnej, mającej być konkurencją dla TVP. Po długim tworzeniu studia i budowaniu redakcji 13 października 1997 roku marzenie Mariusza Waltera się spełniło. O godzinie 19.30 Polacy po raz pierwszy obejrzeli "Fakty" w TVN. Do 2001 roku Mariusz Walter był prezesem TVN, a w zarządzie ITI (właściciela TVN) zasiadał aż do 2012 roku, do czasu sprzedaży portalu Onet koncernowi medialnemu Ringer Axel Springer.

Walter był też kibicem piłki nożnej

Walter był też kibicem piłki nożnej. Jego film "Gra o wszystko" dokumentujący dzień rewanżowego spotkania Górnika Zabrze z AS Roma w półfinale Pucharu Zdobywców Pucharów, zdobył w 1970 roku Grand Prix II Międzynarodowego Festiwalu Filmów Sportowych w Oberhausen. Walter przez lata zasiadał też we władzach swojej ukochanej Legii Warszawa.

W 2001 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Rok później otrzymał statuetkę "Gwiazda Telewizji Polskiej" wręczoną z okazji 50-lecia TVP "za nowatorskie programy telewizyjne, stworzenie nowej jakości w rozrywce i publicystyce telewizyjnej".