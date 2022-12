Jak wyjaśnił, chłopca przekazano do Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej przy ul. Szpitalnej w Poznaniu. Jego stan jest bardzo ciężki.

Reklama

Do zdarzenia doszło w sobotę przed południem w wielkopolskim Lesznie. Służby medyczne zostały wezwane do dziecka, które miało zakrztusić się orzeszkiem. Przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego stwierdził zatkanie dróg oddechowych, co doprowadziło do zatrzymania pracy serca przez 5 minut.

Dzięki akcji ratowniczej chłopcu przywrócono funkcje życiowe i zdecydowano o przetransportowaniu go śmigłowcem LPR do szpitala w Ostrowie Wlkp. Stangret informował, że chłopczyk trafił na dziecięcy oddziale intensywnej opieki medycznej.