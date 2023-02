W tym roku Wielkanoc w Kościele wschodnim przypada 16 kwietnia, czyli - podobnie jak przed rokiem - tydzień po świętach katolików. Tegoroczny post prawosławnych i m.in. grekokatolików rozpocznie się w poniedziałek 27 lutego. Tradycyjnie poprzedzi go niedziela przebaczania win.

W związku z rozpoczynającym się wielkim postem, metropolita Sawa skierował list do wiernych i duchowieństwa. W piątek opublikowała go oficjalna strona internetowa Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (PAKP).

W naszych złożonych czasach jest to najświętszy okres roku cerkiewnego, który ma szczególne znaczenie dla prawosławnego wiernego. To wiosna duchowa – czas duchowej pracy, wstrzemięźliwości i pokuty, matka cnotliwości, mieszkanie aniołów i ludzi - napisał hierarcha, podkreślając znaczenie postu.

Zawsze i wszędzie post był konieczny dla człowieka, gdyż zniewoliła go moc szatana, zadowalając jego ciało i powstając przeciwko jego duchowi. Ale szatanowi nigdy nie udało się tak całkowicie zawładnąć człowiekiem, jak ma to miejsce dzisiaj. Współczesny człowiek decyduje o swoich sprawach poza Bogiem (...). Jeszcze nigdy człowiek nie był tak słaby i duchowo pusty jak dzisiaj - podkreślił zwierzchnik Cerkwi w Polsce.

W jego ocenie, głównym powodem takiej sytuacji jest "osłabienie sił duchowych" w samym człowieku.

"Proces satanizacji ludzi"

Dzisiaj ludzie zamiast służyć duchowi, służą ciału i pożądliwościom. A służenie pożądliwościom ciała było w historii źródłem mnożenia się bezprawia, przez co oziębła miłość człowieka do Boga i ludzi. Zubożona miłość narusza relacje międzyludzkie i rzuca człowieka do walki z Bogiem i dobrem na świecie. Na naszych oczach dokonuje się proces satanizacji ludzi - przestrzega metropolita.

I podkreśla, że "moc Chrystusa może zatrzymać ten proces". Osiągamy to niczym innym jak mocną, nienaruszalną wiarą. Dziś my, prawosławni, musimy być wierni we wszystkim do końca: i w dużym, i w małym; wierni naszemu Zbawicielowi Chrystusowi i swojej Cerkwi - napisał abp Sawa. Zgodnie z praktyka cerkiewną związaną z wielkim postem, poprosił w imieniu własnym i całego duchowieństwa o przebaczenie grzechów.

Data Wielkanocy w obu chrześcijańskich obrządkach, katolickim i prawosławnym, liczona jest nieco inaczej, dlatego tylko raz na jakiś czas święto to przypada w tym samym terminie. Przeważnie prawosławni i wierni innych obrządków wschodnich świętują Wielkanoc po katolikach, a różnica może być nawet pięciotygodniowa.

Dokładnych danych co do liczby prawosławnych w Polsce nie ma. Hierarchowie PAKP szacują, że wiernych jest ok. 500 tys. Taką liczbę podał też Główny Urząd Statystyczny w niedawnym raporcie "Wyznania religijne w Polsce w latach 2019–2021".

W poprzednim spisie powszechnym przynależność do Kościoła prawosławnego w Polsce zadeklarowało 156 tys. osób, dane te uznawane są jednak przez hierarchów za niemiarodajne. Danych ze spisu przeprowadzonego w 2021 roku jeszcze nie ma.

Autor: Robert Fiłończuk