Funkcjonariusz poinformował, że do zdarzenia doszło w miniony czwartek. Dyżurny jasielskiej policji otrzymał zgłoszenie o tym, że w Osobnicy jeden z mieszkańców miał grozić dwóm mężczyznom pozbawieniem życia za pomocą broni palnej. Na miejsce natychmiast zostali skierowani policjanci – przekazał mł. asp. Lelko.

Na miejscu okazało się, że pomiędzy agresywnym mężczyzną, a pracownikami firmy zajmującej się zbieraniem odpadów doszło do sprzeczki dotyczącej zabrania śmieci z jego posesji.

Mężczyzna był pijany

W wyniku tego 60-latek zaczął grozić mężczyznom pozbawieniem życia przy pomocy broni. Mundurowi na miejscu interwencji zabezpieczyli replikę rewolweru ASG i wiatrówkę - przekazał p.o. oficera prasowego.

Dodał, że krewki mężczyzna miał ponad promil alkoholu w organizmie. Został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Mężczyzna w trakcie przesłuchania przyznał się do zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Za popełnienie tego przestępstwa grozi mu grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 - poinformował mł. asp. Lelko.

Autorka: Agnieszka Pipała