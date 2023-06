Reklama

Boże Ciało to bez wątpienia wyjątkowa uroczystość. Wiąże się z nią procesja do czterech ołtarzy, przy których odśpiewywane są tzw. perykopy ewangeliczne Marka, Mateusza, Jana i Łukasza, a w trakcie pochodu wiernych dzieci pierwszokomunijne sypią kwiatki. Święto co roku wypada w czwartek – dokładnie sześćdziesiąt dni po Wielkanocy i dziesięć dni po Zielonych Świątkach.

Boże Ciało: Święto nakazane, czyli obowiązkowe – co to oznacza?

Reklama

Uroczystości liturgiczne dla katolików, w których wierni są zobowiązani do uczestniczenia we mszy świętej, to inaczej tzw. święta nakazane. W ich trakcie należy się też powstrzymywać od prac niekoniecznych. Boże Ciało, czyli pamiątka ustanowienia sakramentu eucharystii podczas ostatniej wieczerzy, bez wątpienia należy do takich świąt.

Kto wyznacza święta obowiązkowe w Kościele katolickim?

Wszystkie święta reguluje Kodeks prawa kanonicznego. Według niego wierni muszą uczestniczyć w liturgii w dzień uroczystości lub w wigilię święta. W kanonie 1248 czytamy: „Nakazowi uczestniczenia we mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego”.

Reklama

Czy w Boże Ciało jest obowiązek pójścia na mszę i procesję?

Boże Ciało, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, jest nie tylko dniem wolnym od pracy, ale i świętem nakazanym. To oznacza, że tego dnia wierni muszą uczestniczyć we mszy świętej. W innym przypadku popełniają grzech, jednak sam udział w procesji nie jest już obowiązkowy.

Można więc w Boże Ciało np. pójść na mszę poranną lub wieczorną, jeżeli pochód wiernych jest organizowany w parafiina mszy w południe. Procesja jednak nie zastępuje wiernym uczestnictwa we mszy świętej.