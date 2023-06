Reklama

Instytut podał, że od południa do godz. 21 w piątek na terenie powiatów kępińskiego i ostrzeszowskiego prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm, oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie może spaść grad.

Nie tylko grad, ale i ostrzeżenie przed upałem

Od czwartku na terenie przeważającej części województwa wielkopolskiego obowiązuje także ostrzeżenie przed upałem. Alert obejmuje tereny powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, gnieźnieńskiego, gostyńskiego, grodziskiego, jarocińskiego, kościańskiego, krotoszyńskiego, leszczyńskiego i miasta Leszno, powiatu międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, pilskiego, pleszewskiego, rawickiego, słupeckiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego, wągrowieckiego, wolsztyńskiego, wrzesińskiego, złotowskiego, a także Poznania i powiatu poznańskiego.

Na tym terenie lokalnie temperatura maksymalna w dzień może sięgać do 30 st. C. Z kolei temperatura minimalna w nocy od 13 st. C do 16 st. C.

Ostrzeżenie przed upałem obowiązuje do godz. 20 w piątek.

Burze na południu regionu łódzkiego

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek komunikat, w którym prognozuje burze na południu regionu łódzkiego mogące wystąpić do godz. 21 na terenach powiatów: pajęczańskiego, radomszczańskiego i wieluńskiego.

"Miejscami prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do około 60 km/h. Lokalnie mały grad" - napisano w ostrzeżeniu IMGW. Prawdopodobieństwo wystąpienia prognozowanych zjawisk synoptycy oceniają na 80 procent.

Uwaga na południu Polski

Powody do niepokoju mogą mieć również mieszkańcy południowych regionów Polski. Na Twitterze pojawiło się ostrzeżenie IMGW.