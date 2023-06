Reklama

PIĄTEK (09.06)

Sytuacja baryczna

Polska będzie w obszarze obniżonego ciśnienia związanym z płytkimi niżami nad południową Europą. Jedynie krańce północne znajdą się na skraju wyżu znad Skandynawii. Pozostaniemy w ciepłej masie powietrza polarnego. Wystąpią niewielkie wahania ciśnienia.

Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego

Zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu; lokalnie, głównie na południu regionu, możliwe burze i grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burzy do około 15 mm. Temperatura maksymalna od 25°C do 28°C, lokalnie na południu do 30°C, w rejonie Zatoki Gdańskiej około 21°C, nad morzem około 18°C. Wiatr słaby i umiarkowany, po południu porywisty, nad morzem po południu okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, północno-wschodni i północny. W czasie możliwych burz porywy wiatru do 60 km/h.

Gdańsk: 21°C

Koszalin: 25°C

Szczecin: 27°C

Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego

Zachmurzenie małe i umiarkowane, ale na wschodzie regionu po południu i wieczorem lokalnie wzrastające do dużego z możliwością wystąpienia słabych, przelotnych opadów deszczu oraz lokalnie burz. W centrum i na południu Podlasia w burzach punktowo możliwe opady do 10-15 mm. Temperatura maksymalna od 25°C do 28°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, wschodni i północno-wschodni. W czasie burz wiatr porywisty.

Olsztyn: 28°C

Suwałki: 28°C

Białystok: 27°C

Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego

Zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu miejscami wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu. Na południu i na północnych krańcach regionu możliwe burze. Prognozowane opady deszczu w burzach do 15 mm, na południu Wielkopolski do 20 mm. Temperatura maksymalna od 27°C do 30°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

Poznań: 28°C

Kalisz: 27°C

Gorzów Wlkp.: 29°C

Zielona Góra: 29°C

Toruń: 29°C

Bydgoszcz: 29°C

Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego

Na północy i północnym zachodzie pogodnie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu oraz burze. Wysokość opadów w burzach do 20 mm. Temperatura maksymalna od 21°C na południu i wschodzie, około 25°C w centrum, do 28°C na północy regionu. Wiatr początkowo słaby, po południu na ogół umiarkowany, w czasie burz porywisty, północno-wschodni.

Warszawa: 26°C

Łódź: 26°C

Lublin: 22°C

Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego

Zachmurzenie na północnym zachodzie regionu małe i umiarkowane, po południu możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, głównie po południu wystąpią także burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm, lokalnie na wschodzie regionu do 35 mm. Temperatura maksymalna od 19°C na południowym wschodzie do 26°C na północnym zachodzie regionu, w obszarach podgórskich od 16°C do 23°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni, w zasięgu burz w porywach do 60 km/h.

W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) głównie we wschodniej i środkowej części gór wystąpią przelotne opady deszczu i burze, lokalnie grad. Temperatura od 10°C do 12°C. Wiatr dość silny i silny, od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 60 km/h, północno-wschodni.

Wrocław: 25°C

Jelenia Góra: 23°C

Legnica: 25°C

Opole: 23°C

Katowice: 22°C

Częstochowa: 22°C

Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Suma opadów w czasie burz do 35 mm. Temperatura maksymalna od 19°C do 23°C, w rejonach podgórskich od 16°C do 21°C, wysoko w Beskidach od 11°C do 17°C, na szczytach Tatr około 11°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

Kraków: 22°C

Kielce: 23°C

Rzeszów: 22°C

Zakopane: 18°C

SOBOTA (10.06)

Sytuacja baryczna

Południowa Polska pozostanie w obszarze obniżonego ciśnienia a na południowym wschodzie zaznaczy się wpływ pofalowanego frontu atmosferycznego. Reszta kraju będzie na skraju wyżu z centrum w rejonie Zatoki Botnickiej. Z północnego wschodu zacznie napływać nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienia powoli będzie rosnąć.

Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego

Zachmurzenie małe i umiarkowane.

Temperatura maksymalna od 22°C do 28°C, nad morzem około 18°C.

Wiatr umiarkowany, porywisty, w pasie nadmorskim dość silny i silny, od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 60 km/h, północno-wschodni.

Gdańsk: 20°C

Koszalin: 25°C

Szczecin: 28°C

Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego

Zachmurzenie małe i umiarkowane, na południowym wschodzie przejściowo duże i tam przelotne opady deszczu.

Temperatura maksymalna od 20°C do 24°C.

Wiatr na ogół umiarkowany, okresami porywisty, północno-wschodni.

Olsztyn: 24°C

Suwałki: 22°C

Białystok: 23°C

Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego

Zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu regionu miejscami wzrastające do dużego i tam możliwe przelotne opady deszczu.

Temperatura maksymalna od 24°C do 27°C.

Wiatr słaby i umiarkowany, okresami na wschodzie regionu porywisty, północno-wschodni.

Poznań: 27°C

Kalisz: 25°C

Gorzów Wlkp.: 26°C

Zielona Góra: 27°C

Toruń: 26°C

Bydgoszcz: 26°C

Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego

Na północy regionu zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże oraz miejscami przelotne opady deszczu i burze. Zjawiska te najbardziej możliwe na południu regionu. Wysokość opadów lokalnie od 15 mm do 20 mm.

Temperatura maksymalna od 19°C na wschodzie i południu do 25°C na pozostałym obszarze.

Wiatr słaby i umiarkowany, po południu okresami porywisty, północno-wschodni.

Warszawa: 24°C

Łódź: 23°C

Lublin: 20°C

Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego

Zachmurzenie umiarkowane i duże, na wschodzie regionu miejscami całkowite. Przelotne opady deszczu, lokalnie także burze z opadami od 10 mm do 20mm, a na wschodzie regionu do 35 mm.

Temperatura maksymalna od 20°C do 26°C, w rejonach podgórskich od 17°C do 19°C.

Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, północno-wschodni, w zasięgu burz i w Sudetach w porywach do 65 km/h.

Wrocław: 24°C

Jelenia Góra: 23°C

Legnica: 25°C

Opole: 22°C

Katowice: 23°C

Częstochowa: 23°C

Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Suma opadów w czasie burz od 25 mm do 35 mm.

Temperatura maksymalna od 19°C do 22°C, w rejonach podgórskich od 16°C do 19°C.

Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

Kraków: 22°C

Kielce: 22°C

Rzeszów: 21°C

Zakopane: 19°C

NIEDZIELA (11.06)

Sytuacja baryczna

Polska będzie na skraju wyżu z centrami nad Zatoką Fińską i zachodnią Rosją. Na wschodzie kraju zaznaczy się pofalowany front atmosferyczny. Z północnego wschodu zacznie napływać chłodniejsza masa powietrza. Ciśnienie bez większych zmian.

Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego

Zachmurzenie małe.

Temperatura maksymalna od 16°C nad morzem do 24°C na południowym zachodzie regionu.

Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny i w porywach do 55 km/h, północno-wschodni i wschodni.

Gdańsk: 20°C

Koszalin: 22°C

Szczecin: 24°C

Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego

Zachmurzenie małe i umiarkowane.

Temperatura maksymalna od 20°C do 22°C.

Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, wschodni.

Olsztyn: 22°C

Suwałki: 20°C

Białystok: 22°C

Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego

Zachmurzenie małe.

Temperatura maksymalna od 23°C do 25°C.

Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni.

Poznań: 24°C

Kalisz: 24°C

Gorzów Wlkp.: 25°C

Zielona Góra: 25°C

Toruń: 23°C

Bydgoszcz: 23°C

Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego

Zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na krańcach południowo-wschodnich duże z opadami deszczu.

Temperatura maksymalna od 17°C do 23°C.

Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, wschodni i północno-wschodni.

Warszawa: 21°C

Łódź: 23°C

Lublin: 17°C

Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego

Zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na krańcach południowo-wschodnich duże z opadami deszczu.

Temperatura maksymalna od 18°C do 22°C.

Wiatr umiarkowany, północno-wschodni.

Wrocław: 22°C

Jelenia Góra: 18°C

Legnica: 22°C

Opole: 21°C

Katowice: 20°C

Częstochowa: 21°C

Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz z opadami deszczu, na południowym wschodzie regionu opady mogą być intensywne.

Temperatura maksymalna od 12°C do 17°C.

Wiatr umiarkowany, północno-wschodni.

Kraków: 15°C

Kielce: 17°C

Rzeszów: 14°C

Zakopane: 12°