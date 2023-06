Reklama

Polskie prawo jasno określa, że rejestracja odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych to obowiązek każdego obywatela. Rejestracji można dokonać w placówkach pocztowych Poczty Polskiej lub za pośrednictwem jej strony internetowej. A czy podczas kontroli musisz otwierać drzwi i wpuszczać obce osoby do domu? Sprawdź, co prawnicy doradzają zrobić w takiej sytuacji.

Kontrole abonamentu RTV: Jak poznać kontrolera Poczty Polskiej?

Na mocy ustawy z 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych Poczta Polska bez wcześniejszej zapowiedzi może do twojego domu lub firmy wysłać kontrolerów. Nie są to jednak listonosze. Kontrolerzy to specjalnie uprawnieni pracownicy, którzy muszą przedstawić ci cel swojej wizyty, pokazać legitymację służbową oraz upoważnienie do wykonywania kontrolnych czynności w zakresie obowiązku rejestracji odbiorników RTV, a także dokonywania opłat abonamentowych. Na twoją prośbę powinni również okazać się dowodem osobistym.

Abonament RTV: Czy musisz wpuścić kontrolera do domu?

Prawnicy co do tej kwestii są zgodni. Nie ma obowiązku wpuszczania do domu czy miejsca pracy kontrolerów Poczty Polskiej. Nie musisz też wskazywać swojego auta, w którym znajduje się radio. Powyższą zasadę potwierdził wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 września 2018 roku. Czytamy w nim o tym, że: „Ustawa nie daje kontrolerom prawa żądania wstępu do pomieszczeń celem sprawdzenia posiadania w nich urządzeń wymagających rejestracji i opłat”.

Abonament RTV: Czy za niewpuszczenie kontrolera można dostać karę?

Z przytoczonej powyżej decyzji sądu jasno wynika, że jeżeli nie wpuścisz kontrolera Poczty Polskiej, nie będą grozić ci żadne kary. Musisz jednak liczyć się z tym, że taka osoba może odwiedzić twój dom czy firmę kolejny raz.

Sytuacja wygląda nieco inaczej, jeżeli kontroler wejdzie za twoją zgodą np. do domu i okaże się, że nie płacisz abonamentu za sprzęty RTV. W takim przypadku wydawana jest decyzja z nakazem rejestracji sprzętów i ustalana jest opłata za używanie niezarejestrowanych odbiorników. Według przepisów jest to 30-krotność miesięcznego abonamentu w dniu wykrycia. Karę trzeba zapłacić w ciągu 7 dni. Jeżeli nie zapłacisz w terminie, otrzymasz upomnienie. Później należność jest już egzekwowana przez Urząd Skarbowy, który może zająć twoje konto.

Ile wynosi abonament RTV?

W 2023 roku miesięcznie za abonament radiowy należy zapłacić 8,70 zł. W przypadku posiadania telewizora lub za dwa odbiorniki RTV kwota wynosi 27,30 zł. To oznacza, że kara za niepłacenie abonamentu za nierejestrowane odbiorniki to odpowiednio 261 zł i 819 zł.

Opłatę abonamentową trzeba wnieść najpóźniej do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Za zwłokę zostaną ci naliczone odsetki w takiej wysokości, jak dla zaległości podatkowych.

Pamiętaj również, że jeśli jesteś przedsiębiorcą, musisz zapłacić abonament za każdy telewizor i za każde radio w firmie – także to w służbowych samochodach.