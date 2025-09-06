Utrudnienia w centrum Warszawy

W sobotę o godzinie 12.00 rozpocznie się zgromadzenie przed budynkiem Biura Parlamentu Europejskiej (ul. Jasna 14/16A), a następnie o godz. 13.30 przemarsz na trasie: Świętokrzyska, Nowy Świat, pl. Trzech Krzyży, Wiejska do ul. Pięknej.

O godzinie 13.30 rozpocznie się zgromadzenie przed pomnikiem Mikołaja Kopernika przy ul. Krakowskie Przedmieście a następnie przemarsz na trasie: Nowy Świat, Świętokrzyska, E. Plater, Al. Jerozolimskie, Marszałkowska, Świętokrzyska, Nowy Świat przed pomnik Mikołaja Kopernika.

"Autobusy linii 100, 106, 107, 108, 111, 116, 117, 118, 127, 128, 131, 151, 158, 159, 166, 171, 175, 178, 180, 503, 507, 517, 520, 521, 525 zostaną skierowane na trasy objazdowe" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Na trasach objazdowych dla wszystkich linii obowiązują przystanki pierwsze napotkane jako stałe a pozostałe – jako na żądanie

Praski Półmaraton i Bieg na 5k: Zamknięte ulice i objazdy

Wieczorem na Pradze rozpocznie się półmaraton i bieg na dystansie 5 kilometrów.

Jako pierwsi, o godzinie 19.30, wystartują zawodnicy Praskiej 5K Run. Pobiegną ulicami: Zamoyskiego, Sokolą, Zamoście, przez most Świętokrzyski do zawrotki na wysokości Wybrzeża Kościuszkowskiego. Gdy wrócą na prawy brzeg, skręcą w prawo w ulicę Wybrzeże Szczecińskie do zawrotki przed mostem Poniatowskiego, a następnie Zamoście, „małą” Sokolą i pod wiaduktem kolejowym do mety przy dworcu Warszawa Stadion.

O godzinie 20.30 sygnał do startu usłyszą półmaratończycy. Trasa poprowadzi ich ulicami: Zamoyskiego, Sokolą, Wybrzeże Szczecińskie, Wałem Miedzeszyńskim, zawrócą na wysokości ulicy Kadetów, Wałem Miedzeszyńskim, Fieldorfa „Nila”, Abrahama, Bora-Komorowskiego, Egipską, Saską, Zwycięzców, Francuską, aleją Waszyngtona do zawrotki przed ulicą Modrzewiową, aleją Waszyngtona, aleją Poniatowskiego (jezdnia w stronę Grochowa), zjazdem w kierunku ulicy Wał Miedzeszyński, Wybrzeżem Szczecińskim, Zamoście, Sokolą, zawrócą na wysokości ulicy Zamoyskiego, Sokolą do „małej” Sokolej i pod wiaduktem kolejowym do mety.

Szczegóły objazdów i zamknięć ulic dla kierowców

W czasie zawodów będą zamknięte wszystkie ulice na trasach biegów. Piesi będą mogli przejść tylko w miejscach i czasie wskazanym przez policjantów lub służby porządkowe.

W sobotę, 6 września, o godzinie 19.00 zostanie zamknięta trasa biegu na 5 kilometrów. Z ruchu będą wyłączone ulice: Zamoyskiego (od Targowej do Marcinkowskiego), Sokola, Wybrzeże Szczecińskiego (od Okrzei do mostu Poniatowskiego), most Świętokrzyski oraz Wybrzeże Kościuszkowskie (pomiędzy Zajęczą a Tamka).

Najszybciej, bo już o godzinie 21.30 auta wrócą na Wybrzeże Szczecińskie od Okrzei do mostu Świętokrzyskiego, który również zostanie otwarty o godzinie 21.30. Z kolei o 23.00 ruch wróci na jezdnię Wybrzeża Szczecińskiego między mostami Świętokrzyskim a Poniatowskiego, natomiast przed północą samochody pojadą Zamoyskiego, Sokolą i Zamoście.

Pozostałe ulice na trasie półmaratończyków zostaną zamknięte o godzinie 20.00. Jezdnia ulicy Wał Miedzeszyński w kierunku Wawra, od mostu Poniatowskiego do Kadetów, będzie zamknięta dla ruchu do godziny 23.00. Także do godziny 23.00 kierowcy nie przejadą nitką Wału Miedzeszyńskiego w stronę stadionu Narodowego na odcinku od Kadetów do Fieldorfa „Nila”, a do północy zamknięty pozostanie fragment od Zwycięzców do mostu Poniatowskiego. Z ulic Afrykańskiej i Wersalskiej wyjazd będzie możliwy wyłącznie w prawo, w kierunku stadionu Narodowego.

Dla mieszkańców Wawra zostanie wyznaczony objazd zamkniętego odcinka Wału Miedzeszyńskiego ulicami: Kadetów, Trakt Lubelski i Płowiecką.

Od godziny 20.00 do 23.00, będzie zamknięta jezdnia ulicy Fieldorfa „Nila”, w stronę Ostrobramskiej, pomiędzy Wałem Miedzeszyńskim a Umińskiego. W tym czasie wyjazd z ulic: Meissnera, Bora-Komorowskiego, Abrahama i Umińskiego będzie możliwy tylko w prawo. Ulice Bora-Komorowskiego, pomiędzy Jugosłowiańską a Fieldorfa „Nila” i jezdnia ulicy Abrahama w stronę Bora-Komorowskiego także będą nieprzejezdne w godzinach 20.00-23.00.

Do godziny 23.30 pozostaną zamknięte ulice Egipska i Saska oraz Bora-Komorowskiego – na odcinku od Abrahama do Afrykańskiej.

Wyjazd z osiedla Gocław będzie możliwy ulicą Umińskiego do Fieldorfa "Nila" i dalej do Ostrobramskiej. W miarę możliwości, na skrzyżowaniu z ulicą Fieldorfa "Nila" policjanci będą przepuszczali samochody jadące ulicą Bora-Komorowskiego na wprost, a także ulicą Jugosłowiańską na wprost w Meissnera.

Od godziny 20.00 do końca dnia będą zamknięte ulice Zwycięzców (od Saskiej do Francuskiej), Francuska oraz obie jezdnie alei Waszyngtona. W tych godzinach, na jednokierunkowych odcinkach ulic: Obrońców, Walecznych, Gruzińskiej, Lipskiej i Berezyńskiej kierowcy pojadą w obie strony. W obie strony przejadą też częścią jezdni bocznej alei Waszyngtona – od Saskiej do Lipskiej.

Z Saskiej i Kinowej będzie można wyjechać tylko na jezdnię boczną alei Waszyngtona w stronę ronda Wiatraczna. Ulica Modrzewiowa straci połączenie z aleją Waszyngtona. Jadący od strony placu Przymierza w stronę alei Waszyngtona będą musieli skręcić w Zwycięzców w kierunku Wału Miedzeszyńskiego. Z kolei z Saskiej w kierunku Trasy Łazienkowskiej na skrzyżowaniu z ulicą Zwycięzców trzeba będzie skręcić w lewo, w stronę Międzynarodowej. Z drugiej strony, kierowcy wjeżdżający z alei Stanów Zjednoczonych w Saską dojadą tylko do Brazylijskiej.

Dojazd do szpitala dziecięcego przy ulicy Niekłańskiej będzie możliwy od strony Trasy Łazienkowskiej ulicami Międzynarodową i Zwycięzców.

W czasie półmaratonu, kierowcy wyjeżdżający z Argentyńskiej będą mogli przejechać jednym pasem do Lotaryńskiej, a policjanci będą przepuszczali samochody jadące na wprost Afrykańską przez skrzyżowanie z Bora-Komorowskiego i Egipską.

Podczas zamknięcia mostu Świętokrzyskiego – od godziny 19.00 do 21.30 – ulicą Tamka kierowcy dojadą wyłącznie do ulicy Dobrej. Z ulicy Wybrzeże Helskie od strony Centrum Nauki Kopernik będą musieli skręcić w Zajęczą.

Od godziny 20.00 do końca dnia zostanie zamknięta również jezdnia mostu Poniatowskiego w kierunku Grochowa. Kierowcy jadący od centrum będą musieli zjechać na Wisłostradę. Po drugiej stronie Wisły na most będzie można dostać się tylko z alei Zielenieckiej.

W tych samych godzinach z mostów Łazienkowskiego i Siekierkowskiego nie będzie zjazdu na Wał Miedzeszyński (w obu kierunkach). Z kolei z Wału Miedzeszyńskiego od strony Gocławia znaki pokierują kierowców na Trasę Łazienkowską w stronę centrum.

W sobotę, 6 września, od godziny 18.00 kierowcy nie zaparkują przy ulicach: Sokolej, Wał Miedzeszyński (w zatoczce przy basenach), Abrahama (przy jezdni w stronę Bora-Komorowskiego), Egipskiej, Saskiej od Brazylijskiej do Zwycięzców), Zwycięzców (od Saskiej do Francuskiej) i Francuskiej (po obu stronach ulicy).

„W czasie biegów autobusy i tramwaje komunikacji miejskiej będą kursowały objazdami. Najbliższymi przejezdnymi trasami pojadą tramwaje linii 9 i 24 oraz autobusy linii: 100, 102, 111, 117, 123, 125, 135, 138, 146, 147, 148, 158, 162, 166, 168, 202, 213, 219, 507, 509, 521, N02, N03, N14, N22, N24, N64 i N72” - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.