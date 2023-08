Idę do sądu z TVP Info i jej propagandystą Michałem Adamczykiem. Po latach hejtu i szczuciu na mnie, 18 czerwca tego roku stacja ustami Adamczyka kłamliwie oskarżyło mnie o zabicie człowieka na pasach. Nikogo nie zabiłem, poszkodowana odniosła lekkie obrażenia, a sądy prawomocnie mnie uniewinniły. W tym momencie życiowym nie stać mnie na wynajęcie kancelarii prawnej. I tu chcę zebrać potrzebne fundusze, szacuję je po rozmowie z kancelarią na 35 tys. w dwóch instancjach. Pomóż mi ukarać kłamców - czytamy w opisie zbiórki.

Reklama

Najsztub na YouTubie powiedział, że chodzi o program "Strefa starcia” wyemitowany w TVP Info 18 czerwca. Dziennikarz Michał Adamczyk powiedział na antenie, że "celebryta, który śmiertelnie potrącił na przejściu dla pieszych starszą kobietę, tłumacząc się później, że ta starsza pani za szybko wtargnęła na przejście dla pieszych.

Reklama

Czekałem sześć lat, aż popełnią jakiś błąd – mówi w wirtulanemedia.pl Najsztub. Często używali mnie i mojego wypadku do szczucia na mnie. Czy to w głównym wydaniu „Wiadomości”, czy w TVP Info. No i doczekałem się, posunęli się w swoim szczuciu do oszczerstw, że zabiłem człowieka – powiedział.