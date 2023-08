Reklama

Dla kogo świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające będzie dotyczyło osób z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat. Ponadto będzie przysługiwać niezależnie od tego, czy dana osoba pobiera inne formy wsparcia, jak np. rentę socjalną. Świadczenie będzie przyznawane bez względu na osiągany przez osobę z niepełnosprawnościami dochód.

Kwota świadczenia wspierającego. Jakie kryteria?

Wysokość przyznawanego świadczenia wspierającego będzie związana z wysokością renty socjalnej, która obecnie wynosi 1588,44 złote. Suma świadczenia wspierającego zostanie zaokrąglona w górę do pełnych złotych. Dodatkowo świadczenie to będzie wypłacane na 6 różnych poziomach. Miesięczna kwota świadczenia wspierającego będzie wynosić:

220 proc. renty socjalnej, jeżeli potrzeba wsparcia została określona na poziomie od 95 do 100 punktów

180 proc. renty socjalnej,jeżeli potrzeba wsparcia została określona na poziomie od 90 do 94 punktów,

120 proc. renty socjalnej, jeżeli potrzeba wsparcia została określona na poziomie od 85 do 89 punktów,

80 proc. renty socjalnej, jeżeli potrzeba wsparcia została określona na poziomie od 80 do 84 punktów,

60 proc. renty socjalnej, jeżeli potrzeba wsparcia została określona na poziomie od 75 do 79 punktów,

40 proc. renty socjalnej, jeżeli potrzeba wsparcia została określona na poziomie od 70 do 74 punktów.

Warunki przyznania świadczenia wspierającego

Kwota świadczenia wspierającego będzie zależeć między innymi od tego, jaka jest zdolność osoby do samodzielnego wykonywania określonych czynności lub zadań związanych z codziennym funkcjonowaniem, a także jej wiek. Określenie stopnia potrzeby wsparcia będzie ustalane na podstawie obserwacji, przeprowadzonych wywiadów bezpośrednich oraz oceny funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością.

Świadczenie będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.Wnioski o świadczenie wspierające należy składać wyłącznie w formie elektronicznej i nie wcześniej niż w miesiącu, w którym decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia stała się ostateczna. Jeśli osoba z niepełnosprawnością złoży wniosek w ciągu trzech miesięcy od dnia ukończenia przez nią 18. roku życia, to uprawnienie do świadczenia wspierającego zostanie ustalone od miesiąca, w którym osiągnęła pełnoletniość.

Świadczenie wspierające: Zysk także dla opiekunów

W przypadku gdy osoba z niepełnosprawnością nie skorzysta osobiście ze świadczenia wspierającego, to jej opiekun, który wcześniej otrzymywał świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna, nadal będzie uprawniony do ich pobierania według dotychczasowych reguł. Dla opiekunów, którzy zakończą opiekę związaną z wprowadzeniem świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnościami, zostanie wdrożony specjalny program ich aktywizacji, którego budżet roczny wynosi 100 milionów złotych.

Jeśli osoba posiadająca niepełnosprawność nie zechce skorzystać osobiście ze świadczenia wspierającego, to w takim przypadku opiekun będzie uprawniony do skorzystania ze zmodyfikowanego świadczenia pielęgnacyjnego w dotychczasowej wysokości, a także będzie miał możliwość uzyskania dodatkowego dochodu do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, co przekłada się na kwotę około 20 tysięcy złotych rocznie.

Kiedy wypłata świadczenia wspierającego?

Ustawa dotycząca świadczenia wspierającego określiła trzy różne terminy wypłat zgodnie z harmonogramem. Zgodnie z ustawą, wypłata świadczenia rozpocznie się od 1 stycznia 2024 roku. Wówczas nastąpi uruchomienie wypłat świadczenia na najwyższych poziomach wsparcia, czyli 220 proc. renty socjalnej, 180 proc. renty socjalnej oraz częściowo 120 proc. renty socjalnej.

Kolejne wypłaty świadczenia planowane są od 1 stycznia 2025 roku. Będzie to dotyczyło osób, których potrzeba wsparcia została określona na poziomie 85 i 86 punktów (120 proc. renty socjalnej), a także dla osób, których potrzeba wsparcia została określona na poziomie od 80 do 84 punktów (80 proc. renty socjalnej) oraz dla osób, których potrzeba wsparcia została określona na poziomie 78 i 79 punktów (60 proc. renty socjalnej).

Ostatnia faza wypłat rozpocznie się 1 stycznia 2026 roku i będzie dla osób, których potrzeba wsparcia została określona na poziomie od 75 do 77 punktów (60 proc. renty socjalnej) oraz dla osób, których potrzeba wsparcia została określona na poziomie od 70 do 74 punktów (40 proc. renty socjalnej).