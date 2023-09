Minister Gliński brał we udział w panelu dyskusyjnym "Europa w poszukiwaniu przywództwa", który odbył się w ramach Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Gliński na wstępie odniósł się do wcześniejszego pytania prowadzącego do posła Koalicji Obywatelskiej Grzegorza Napieralskiego: "Dlaczego warto przytulić się do Niemiec?" w kontekście prowadzenie polityki zagranicznej przez Platformę Obywatelską. - Tu chodzi o przyjemność z biczowania, nie z przytulania. I ta relacja tak wygląda, jeżeli chodzi o relacje z Niemcami - ocenił minister kultury. Jak dodał, jest to żart i czarny humor, choć temat jest poważniejszy. - Z tego przytulania mamy wojnę w Europie - zaznaczył.

"Musimy się starać zmieniać Europę"

Według Glińskiego, "polityka europejska prowadzona przez Niemcy doprowadziła do tego, że Putin prowadzi wojnę w Europie". - Musimy się starać zmieniać Europę - mówił minister. - Europa nie może być tak rządzona i tak funkcjonować jak przez ostatnie lata, bo doprowadziła do tego m.in. że elity europejskie są współodpowiedzialne za wojnę na Ukrainie, są współodpowiedzialne za katastrofę ekonomiczną Europy Zachodniej - dodał szef MKiDN.

Jego zdaniem należy starać się o zmiany funkcjonowania UE. - W Unii Europejskiej nie ma demokracji, jest deficyt demokracji, który prowadzi do olbrzymich dysfunkcji funkcjonowania tego sojuszu - bardzo ważnego sojuszu - ocenił.

Szef MKiDN zarzucił instytucjom europejskim, że łamią prawo poprzez podejmowanie decyzji wbrew traktatom i naciski na obszary, które przynależą państwom członkowskich w ramach jej suwerennej decyzji. - Widzimy, że urzędnicy europejscy, politycy europejscy, ale także politycy krajów europejskich bezpośrednio ingerują w wybory w Polsce i oczekują pewnego wyniku tych wyborów, od tego uzależniają różnego typu decyzje - podkreślił Gliński.

Grzegorz Bruszewski