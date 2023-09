We wtorek Rada Ministrów zajmuje się sprawą ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Rządowy program wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023–2030".

Reklama

"Program nawiązuje do koncepcji Lecha Kaczyńskiego"

Jak przekazał PAP Gliński, chodzi o kwotę 3 mld zł. To jest program na lata 2023-2030 w celu wsparcia samorządu warszawskiego, który nie daje sobie rady z realizacją koniecznych dla mieszkańców miasta inwestycji - powiedział.

Reklama

Program ten nawiązuje do koncepcji, programów i projektów prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ówczesnego prezydenta Warszawy (w latach 2002–2005) - przyznał minister. Jak pamiętamy, to Lech Kaczyński miał te plany rozwojowe opracowane do 2020 roku, które obejmowały wiele z tych inwestycji, które chcemy zrealizować, a które nie zostały nigdy zrealizowane. Mamy na myśli: obwodnicę Warszawy, trzecią linię metra, rozbudowę Muzeum Powstania Warszawskiego, dokończenie budowy Trasy Świętokrzyskiej, ale także wiele, wiele mniejszych inwestycji dzielnicowych - dodał.

Gliński: Ewidentnie Warszawa potrzebuje nie tylko wizji rozwojowej

Jak podkreślił Gliński, "program w szczegółach jest jeszcze opracowywany". Ewidentnie Warszawa potrzebuje nie tylko wizji rozwojowej- takiej, jakie tworzył Lech Kaczyński np. odnośnie łuku siekierowskiego czy Centrum Nauki Kopernik lub Polin, bo to są jego inwestycje, przez niego zaplanowane, i chcemy, żeby Warszawa mogła takie inwestycje zrealizować - wskazał.

W ustanowionym przez rząd programie wsparcia rozwoju Warszawy na lata 2023–2030 będą realizowane trzy cele. Pierwszy to poprawa dostępności transportowej w mieście stołecznym Warszawa, zwiększenie mobilności oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Drugi to podniesienie jakości życia mieszkańców oraz pozostałych użytkowników miasta stołecznego Warszawy. Trzeci zakłada wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz turystycznej i rekreacyjnej miasta stołecznego Warszawy.

autor: Grzegorz Bruszewski