Reklama

Niż Agnes: W całym kraju wahania pogody

W ten weekend pożegnamy piękną jesienną pogodę. Od północy i północnego zachodu nadciąga nad Polskę niż Agnes i związany z nim front atmosferyczny. To spowoduje zmianę pogody w najbliższych dniach.

Reklama

Dziś po popołudniu Agnes opanuje województwo zachodniopomorskie i pomorskie, a temperatura tam spadnie do 20 stopni Celsjusza. Jutro niż Agnes rozgości się nad całą Polską powodując zachmurzenie, deszcz i zdecydowanie niższe temperatury. Niedziela będzie już nieco cieplejsza i z mniejszą ilością opadów.

Piątkowe pogoda jeszcze ze sporą dawką ciepła

Dziś Polska jest w obszarze podwyższonego ciśnienia, które rozciągają się od Hiszpanii, aż po Rosję. Z upływem dnia północny zachód kraju obejmie zatoka związana z rozległym niżem nad Morzem Norweskim. Pozostaniemy w ciepłym powietrzu polarnym kontynentalnym, ale pod wieczór nad północno-zachodnie województwa zacznie napływać chłodniejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie wolno spadać i trzeba przygotować się na zmianę pogody.

Reklama

Piątkowe niebo już od rana jest bezchmurnie lub zachmurzenie małe, tylko na północnym zachodzie i nad morzem zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego, aż do wystąpienia słabych opadów deszczu. Temperatura maksymalna od 23 stopni Celsjusza C na północnym zachodzie do 27 stopni Celsjusza w centrum i na wschodzie kraju, miejscami na wybrzeżu i w rejonach podgórskich chłodniej, od 20 do 22 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni.

Jaką pogodę przewidują synoptycy IMGW na resztę weekendu?

W sobotę Polskę obejmie zatoka z chłodnym frontem atmosferycznym, związana z niżem w rejonie Zatoki Botnickiej. Front będzie wolno przesuwał się na południowy wschód, a od zachodu zacznie się rozbudowywać klin wyżu znad Europy Zachodniej. Za frontem napływać będzie chłodne powietrze polarne morskie. Ciśnienie zacznie rosnąć, a zachmurzenie będzie duże z rozpogodzeniami na zachodzie kraju. Przelotne opady deszczu, we wschodniej połowie kraju możliwe lokalne burze. Temperatura maksymalna od 18 stopni Celsjusza na Pomorzu i nad morzem do 23 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, w dolinach górskich około 16-17 stopni Celsjusza Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem w porywach do 60 km/h.

W niedzielę cały kraj będzie w zasięgu wyżu znad Alp, w chłodnym powietrzu polarnym morskim. Ciśnienie będzie rosło. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, przelotny deszcz, od zachodu stopniowa poprawa pogody. Temperatura od 17 stopni Celsjusza do 21 stopni Celsjusza, na Podhalu około 15 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni.

Kiedy powróci ładna pogoda?

Ciepła jesienna aura spodziewana jest już od poniedziałku. Na kilka dni powrócą wyższe temperatury i początek października przywitamy piękną, ciepłą pogodą. Jednak od środy synoptycy przewidują ponownie ochłodzenie, duże zachmurzenie z przelotnym deszczem, silniejszy, porywisty wiatr i zdecydowany spadek temperatur poniżej 20 stopni Celsjusza. Temperatura maksymalna od 15 stopni Celsjusza do 19 stopni Celsjusza, a wiatr silniejszy, porywisty.