Reklama

ZUS może skontrolować pobierających 500+

ZUS ma prawo skontrolować każdą rodzinę, której uprawnienia do pobierania 500 plus budzą wątpliwości. Jeśli pomimo wezwania nie udzieli wyjaśnień, wypłata świadczenia może być wstrzymana.

Reklama

Uchodźcy z Ukrainy, którzy przybyli do Polski również mają prawo do otrzymywania 500 plus. Muszą jednak spełnić określone warunki, a nie w każdym przypadku zostały one dopełnione.

Obywatele Ukrainy, którzy wyjadą z Polski na więcej niż miesiąc, tracą uprawnienia do świadczenia na dzieci. ZUS może skontrolować, czy cudzoziemiec pobierający świadczenie faktycznie przebywa w Polsce.

Reklama

Wyniki kontroli 500+

Jeśli okaże się, że obywatel Ukrainy opuścił Polskę na więcej niż 30 dni, ale nie poinformował o tym fakcie ZUS-u i nadal pobierał świadczenie, będzie musiał je zwrócić z odsetkami.

Co więcej, ZUS może teraz wstrzymać wypłatę 500 plus uchodźcy z Ukrainyod razu po jego wyjeździe z Polski. Jeśli wróci do Polski w ciągu 30 dni świadczeniobiorca musi dopełnić odpowiednich formalności.

Jak wyjaśnił rzecznik ZUS Paweł Żebrowski w rozmowie z PAP: "Wstrzymanie środków w tym przypadku ma charakter czasowy i nie wiąże się z utratą prawa do świadczenia wychowawczego. Jeżeli osoba powróci do Polski w ciągu 30 dni i data tego powrotu zostanie odnotowana w rejestrze prowadzonym przez Straż Graniczną, nie traci ona legalności pobytu w Polsce, a wypłata świadczenia wychowawczego jest wznawiana z wyrównaniem" - powiedział.

Od czerwca tego roku ZUS wstrzymał w ten sposób wypłatę co najmniej 18 tysięcy świadczeń.

Co dalej z 500+ dla obywateli Ukrainy?

Tylko w pierwszym półroczu tego roku ZUS wypłacił obywatelom Ukrainy prawie 2 mln świadczeń 500 plus.

W przyszłym roku uchodźcy mogą stracić uprawnienia do ich otrzymywania. Przestanie wtedy obowiązywać specjalna ustawa z marca 2022 r. skierowana do uchodźców wojennych. Nie wiadomo czy jej przepisy zostaną przedłużone.