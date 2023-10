Do zdarzenia doszło w rejonie jednego ze sklepów przy ul. Podzamcze w Wieruszowie. Przechodzący w pobliżu placówki handlowej 21-letni mężczyzna znalazł portfel. Okazało, że w środku znajdują się dokumenty i pieniądze w kwocie 11 tys. zł.

"Postawa godna naśladowania"

Ze znalezioną zgubą przyszedł natychmiast na komendę policji. 21-latek przekazał policjantom zgubę. Funkcjonariusze pojechali do właściciela portfela przekazując mu zagubione mienie. Mężczyzna nie krył zadowolenia z odzyskanych pieniędzy i dokumentów – powiedział oficer prasowy. Policjant podkreślił, że postawa obywatelska mężczyzny jest godna do naśladowania.

Funkcjonariusze przestrzegają, że znaleziony przedmiot należy zwrócić prawowitemu właścicielowi lub zgłosić ten fakt policji albo zanieść do biura rzeczy znalezionych. W przypadku, gdyby znalazca tego nie zrobił, odpowiadałby za przywłaszczenie cudzej rzeczy, za co grozi kara do 3 lat więzienia – wyjaśnił.

Autorka: Ewa Bąkowska