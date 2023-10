Sierż. szt. Piotr Pawłowski z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku poinformował we wtorek, że funkcjonariusze z KWP w Gdańsku pracowali nad sprawą duchownego podejrzanego o szereg przestępstw o charakterze seksualnym wobec małoletnich poniżej 15 roku życia. - 64-latek miał wykorzystywać zaufanie wynikające z pełnionej roli przewodnika duchownego, pod pretekstem między innymi wykonywania praktyk religijnych, po to aby doprowadzić pokrzywdzonych do obcowania płciowego lub poddania się innym czynnościom seksualnym - dodał Pawłowski.

Jako pierwszy o aresztowaniu zakonnika - Polikarpa N., franciszkanina z Polski, który pracował w watykańskim Sekretariacie Stanu i był współpracownikiem papieża Franciszka, poinformował Onet.pl. Serwis o zawieszeniu zakonnika z funkcji w Watykanie z uwagi na podejrzenia o pedofilię napisał we wrześniu 2022 r.

Policja podała, że śledztwo zostały zainicjowane zawiadomieniem złożonym przez Delegata do spraw Ochrony Dzieci i Młodzieży z zakonu, którego członkiem jest podejrzany.

Najsurowiej zagrożone przestępstwo popełnione przez zakonnika, czyli podstępne doprowadzenie do obcowania płciowego, zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 do 15 lat, a takich czynów podejrzanemu zarzucono aż 8. Łącznie mężczyzna usłyszał 14 zarzutów dotyczących przestępstw wobec 4 małoletnich osób - poinformował policjant.

Sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec 64-letniego duchownego 3-miesięczny areszt. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów i odmówił złożenia wyjaśnień.

