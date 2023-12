W nocy z niedzieli na poniedziałek nadal sporo chmur, spodziewane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, ale na zachodzie i południu kraju będą postępować rozpogodzenia.

Spadek temperatury

Wraz z rozpogodzeniami spadnie temperatura. I to znacznie. Będzie wynosiła od minus 12 stopni na południu, w centrum ok. minus 5 stopni, do minus 1 stopnia Celsjusza nad morzem - powiedziała Dorota Pacocha z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Reklama

Jednak najchłodniej będzie w rejonach podgórskich Sudetów i Karpat. Tam temperatury wynosić będą ok. minus 17 stopni Celsjusza. Zostały wydane ostrzeżenia meteorologiczne przed silnym mrozem właśnie dla tych obszarów – zaznaczyła Pacocha.

Reklama

Synoptyk IMGW przekazała również, że - zwłaszcza w pierwszej połowie nocy - miejscami pojawią się przelotne opady śniegu, ale będą słabe. Wystąpią także silne zamglenia oraz marznące mgły i będą one ograniczały widzialność do 500 m.

IMGW: Na północy kraju spadnie śnieg

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy i wschodzie okresami porywisty. Powieje z kierunków zachodnich. W poniedziałek na południu kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i okresami wzrastające do dużego. Na północy i wschodzie kraju wystąpią słabe opady śniegu. W Bieszczadach przybędzie śniegu o kolejne 5 cm – zaznaczyła synoptyk IMGW.

Reklama

Temperatura maksymalna niemal w całej Polsce będzie ujemna. Od minus 7 stopni Celsjusza na południu, ok. minus 2 stopni w centrum, jedynie nad samym morzem w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 1 stopnia na plusie. W rejonach podgórskich Karpat utrzyma się bardzo niska temperatura. Tam wyniesie ona ok. minus 10 stopni Celsjusza – powiedziała Pacocha. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami porywisty, z kierunków południowych. Wysoko w Sudetach będzie się wzmagał i w porywach może osiągać do 70 km/h.