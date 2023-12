Pierwsze objawienie we włoskim miasteczku miało miejsce 24 listopada 1946 roku w szpitalu. Maryja miała ukazać się pielęgniarce Pierinie Gilii. Kobieta zobaczyła płaczącą Madonnę z trzema mieczami przebijającymi pierś. Za pierwszym razem Gilli usłyszała tylko trzy słowa - “modlitwa, ofiara, pokuta”. Do kolejnego objawienia doszło 8 grudnia 1947 roku. Tym razem w miejscu trzech mieczy znajdowały się trzy róże — biała, czerwona i złota. Maryja miała przedstawić się jako Róża Duchowna.

Godzina Łaski i jej znaczenie

Choć objawienia powtarzały się dość często, najbardziej znane nastąpiło właśnie 8 grudnia w bazylice w Montichiari. Wtedy Maryja miała zażyczyć sobie, aby tego dnia obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Jak sama powiedziała, modlitwy w tym czasie zaowocują łaskami dla duszy i ciała oraz nawróceniami. Osoby, które nie są w stanie udać się do kościoła, mogą modlić się w domu. Maryja miała prosić również o to, aby w tym dniu ustanowiono nabożeństwo.

W 1971 roku objawienia zostały uznane za negatywne. W 2000 roku biskup diecezji Brescia przychylił się jednak do kultu Matki Bożej Róży Duchownej. Oznacza to, że modlitwy są dopuszczalne i mogą być praktykowane w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Dziś włoskie miasteczko jest celem pielgrzymek wiernych z całego świata.

Godzina Łaski już dziś, 8 grudnia. Jak się modlić?

Godzina Łaski rozpoczyna się o 12:00 i trwa do 13:00. Jeśli jest to możliwe, należy w tym czasie udać się do kościoła i tam się modlić. Osoby, które są np. w pracy, mogą prosić o łaski w tym miejscu, w którym akurat przebywają. Nie ma konieczności odprawiania modlitwy przez całą godzinę, jeśli nie możemy sobie na to pozwolić. Uważa się jednak, że im więcej czasu poświęcimy, tym większe łaski można uzyskać.

Podczas modlitw należy wystąpić nie tylko z własnymi intencjami czy intencjami dla bliskich, ale również z prośbą o nawrócenie grzeszników, pokój na świecie oraz o dobro kościoła. Uważa się, że każda modlitwa jest dobra, jednak szczególnie zalecany jest różaniec. Maryja miała prosić właśnie o tę formę podczas wielu objawień. Oprócz próśb nie należy też zapominać o wdzięczności za to co już otrzymaliśmy oraz za przyszłe łaski.

Godzina Łaski. Jak może wyglądać taka modlitwa?

Najlepiej zacząć od przypomnienia sobie obietnic Maryi, jakie złożyła podczas objawienia. Zapewniła, że Godzina Łaski zaowocuje wieloma nawróceniami. Następnie warto poprosić o łaskę nawrócenia dla osób, które najbardziej jej potrzebują.

W dalszej kolejności można prosić o łaski dla siebie i dla najbliższych. Podczas Godziny Łaski powinno się raz jeszcze poprosić o nawrócenie dla grzeszników.

Na końcu można zacząć odmawiać modlitwy, które są nam najbliższe, na przykład różaniec. Warto przeplatać je aktami miłości (“Boże, choć Cię nie pojmuję…”) i żalu za grzechy (“Ach, żałuję za me złości…”). Oprócz tego odmawiamy “Wierzę w Boga Ojca..”, “Chwała na wysokości Bogu…” oraz “Cały jestem Twój, o Maryjo…”. Podziękujmy także za udzielone łaski oraz przyszłe.

Uważa się, że orędzie Matki Bożej z Montichiari odnosi się zwłaszcza do zagrożonej świętości kapłanów i osób konsekrowanych. Stanowi wezwanie do modlitwy, zadośćuczynienia oraz pokuty, zwłaszcza dla osób przeżywających kryzys wiary i kapłanów odchodzących z drogi powołania.