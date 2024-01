Okres od Nowego Roku do środy popielcowej to od wielu już wieków czas zabawy i radości. Nasi przodkowie nazywali go zapustami i celebrowali wyjątkowo hucznie już w średniowieczu. Sprawdzamy, jakie tradycje i zwyczaje karnawałowe pielęgnowano dawniej i jak się bawiono kilka wieków temu.