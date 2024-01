Straż pożarna poinformowała, że sygnał o "nieprzyjemnym zapachu" wpłynął do nich kilka minut po godzinie 7 rano, jeszcze przed rozpoczęciem zajęć.

Lekcje zostały odwołane zanim się zaczęły

Do szkoły zdążyli już przyjść pierwsi uczniowie. - Na miejscu była szóstka dzieci, która decyzją nauczycieli opuściła placówkę. Lekcje zostały odwołane - przekazał rzecznik zakopiańskich strażaków.

Dodał, że na miejscu rzeczywiście czuć było drażniący zapach.

To nie metan

- Po przyjeździe do placówki wykluczyliśmy rozszczelnienie gazociągu, nasze wskaźniki nie wykazały obecności metanu. Na miejsce przyjechała jednostka chemiczna z Krakowa, która ustali, co dokładnie powoduje nieprzyjemny zapach - powiedział starszy kapitan Andrzej Król-Łęgowski.

- Zorganizowaliśmy przenośny, ogrzewany namiot, by dzieci mogły zaczekać w ciepłym i suchym miejscu na odbiór przez rodziców - podkreślił rzecznik.

Wszystko przez… akumulator samochodowy

Krótko przed godziną 11 służbom udało się ustalić źródło nieprzyjemnego zapachu. - W piwnicy placówki znaleźliśmy podłączony do ładowania akumulator samochodowy. Wszystko wskazuje na to, że ładował się od dłuższego czasu i substancja, która się w nim znajduje, zaczęła się gotować. Jest też możliwość, że uległ awarii. To on był źródłem tego zapachu - wyjaśnił redakcji Dziennik.pl starszy kapitan Andrzej Król-Łęgowski.

- Nasze działania polegają teraz na usunięciu z piwnicy urządzenia i przewietrzeniu szkoły. Prawdopodobnie jutrzejsze zajęcia już się odbędą - przekazał strażak.

Dodał, że w kulminacyjnym momencie akcji na miejscu pracowało sześć zastępów straży pożarnej.