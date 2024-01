Polityk wcześniej zapowiedział, że w weekend liderzy PiS objadą prawie wszystkie województwa w kraju. - Przekaz, z którym chcemy zwrócić się do społeczeństwa jest następujący: ta władza obiecywała sto konkretów, a łamana jest konstytucja - powiedział Kaczyński. - Będziemy mieli intensywny weekend. Zostaną objechane właściwie wszystkie województwa - zapowiedział w piątek prezes PiS.

Reklama

Jarosław Kaczyński w Lublinie

Przed spotkaniem ze zwolennikami partii prezes Kaczyński zabrał głos po odsłonięciu pomnika zmarłego brata, Lecha Kaczyńskiego. - To, że zginął w katastrofie, która wynikała z zamachu, w zamachu smoleńskim, to z całą pewnością wynikało z tego, że ta [rosyjska] polityka była coraz bardziej skuteczna - mówił.

Reklama

Po odsłonięciu pomnika prezes Kaczyński zabrał głos na "Spotkaniu Wolnych Polaków". - Pan rzecznik przed chwilą mnie tutaj chwalił; Donald Tusk by co innego powiedział na mój temat. Ale ja się nie będę zajmował Donaldem Tuskiem, przynajmniej w tym osobistym sensie, będę się zajmował jego polityką - zaczął Jarosław Kaczyński.

Reklama

Kaczyński: Polska polityka ma problemy

- Jeżeli spojrzeć na tę politykę ogólnie, można powiedzieć tak: mamy tutaj takie podstawowe problemy, podstawowe, bo jest ich naprawdę bardzo wiele. Po pierwsze: łamanie konstytucji, łamanie prawa. Po drugie: działania w UE, których efektem ma być nowy traktat, fatalny z punktu widzenia polskich interesów, polskiej suwerenności, gospodarki. Po trzecie, działania także w UE, których efektem ma być relokacja, czyli na przymusowa relokacja emigrantów - wymieniał Kaczyński.

- I po czwarte, działania w sferze gospodarczej, które, jeśli zostaną wprowadzone, osłabią nie tylko nasz plan szybkiego rozwoju Polski (...), a doprowadzą do naszej daleko idącej degradacji. Po piąte, warto wspomnieć o prezentowanych ostatnio pomysłach oświatowych, które mają wpłynąć na przyszłe pokolenie parobków dla ludzi z zachodniej Europy, a w szczególności z Niemiec. Bo jak ktoś się nie uczy, to nie umie- mówił Jarosław Kaczyński.

Kaczyński w ostrych słowach o Tusku. "Byli już tacy…"

- Demokracja, prawo, to wszystko jest d początku tej władzy łamane. Bezpośrednio, bezczelnie. Pod hasłem "prawo" tak, jak my to rozumiemy. To znaczy wolą Tuska jest to, by jego wola była prawem, bo to do tego można w gruncie rzeczy sprowadzić. Wola Tuska jest prawem. Byli już tacy, których wola była prawem. Wola führera była prawem - powiedział.

- To realizuje się w stosunku do mediów, bezpośrednie użycie siły, bez żadnych podstaw prawnych - stwierdził prezes PiS.

Kaczyński o Wąsiku i Kamińskim: Znaleźli się w więzieniu, co było złamaniem Konstytucji

- Kolejna kwestia łamania prawa to ta dotycząca więzienia ludzi, którzy walczyli z przestępczością i to tą przestępczością na szczytach władzy państwowej. Ci ludzie znaleźli się w więzieniu, mimo, że zostali ułaskawieni, a więc złamano tutaj Konstytucję, złamano prerogatywę Prezydenta RP - mówił Jarosław Kaczyński, nawiązując do sprawy Wąsika i Kamińskiego.

Jak stwierdził prezes Prawa i Sprawiedliwości, aktem łamania prawa było wkroczenie do Prokuratury Krajowej. - Próba jej przejęcia, próba złamania jasnego przepisu, że Prokurator Krajowy nie może być zmieniony bez pisemnej zgody Prezydenta RP. A plany są dużo dalej idące. Mają atakować także Trybunał Konstytucyjny - podkreślił Kaczyński.

- I wreszcie kwestia Narodowego Banku Polskiego, który też chcą opanować, gdyż mają zamiar wprowadzić w Polsce euro, a wprowadzenie euro w naszym kraju to jest nic innego, jak wielki rabunek Polaków - zaznaczył.

Kaczyński: Tusk ma misję pokonania Polaków

- Cel jest taki: i to zostało przez prawników z Ordo Iuris opisane. W 10 najważniejszych sferach tracimy suwerenność. Przestajemy być niepodległym państwem. Przestajemy być obywatelami. A z czasem, przy takiej polityce, także oświatowej, przestaniemy być Polakami w ogóle. Chcą z nas zrobić parobków - podkreślił Kaczyński. -A my mamy potencjał na to, żeby być wielkim narodem. Taką misję ma Tusk. I dlatego prowadzi w tej chwili operację, którą można śmiało określić jako pacyfikacyjną. Spacyfikować Polskę a później zabrać Polakom dostęp do informacji, zabrać prawa demokratyczne, praworządność - powiedział Kaczyński.

- Żadna wrona, ani czarna, ani ruda, ani zielona, ani jakakolwiek inna nie może pokonać Polaków. Polska musi wygrać! - stwierdził prezes. - Po to, żeby wygrała, musimy być razem - dodał.