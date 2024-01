Mam wrażenie, że pan prezes Kaczyński jeszcze się nie dowiedział, co się wydarzyło 15 października, jest w oszołomieniu. Dopiero do niego doszło, że już nie rządzi. Jest w kompletnym oderwaniu od jakiejkolwiek rzeczywistości - powiedział w Radiu ZET Bartosz Arłukowicz z KO.

Reklama

Błażej Poboży, doradca prezydenta, zasugerował, że komentarz Kaczyńskiego powinien być interpretowany w świetle polityki, a nie prawa. Konstytucja została w te cztery tygodnie podeptana co najmniej kilka razy. Mamy sytuację bezprecedensową, mieliśmy więźniów politycznych - mówił w Radiu ZET Poboży.

Nowe wybory

Reklama

Na pytanie o wypowiedź Kaczyńskiego, który twierdzi, że jeśli Trybunał Konstytucyjny uzna budżet za niekonstytucyjny, to w praktyce go nie ma, co umożliwi prezydentowi rozwiązanie Sejmu, odpowiedział: Pan prezydent powiedział, że nie widzi przestrzeni do nowych wyborów i to powinno zamknąć dyskusję.

Kaczyński o nowych wyborach

W Sejmie Kaczyński w rozmowie z dziennikarzami ocenił - nawiązując do działań nowego rządu - że obecnie w Polsce jest "nadzwyczajna sytuacja". Wyjściem jest okres przejściowy, oczywiście z nowym rządem i następnie wybory. Inaczej tego się nie da rozwiązać - mówił. Dopytywany, o jakiego rodzaju rozwiązania chodzi, Kaczyński stwierdził, że "mamy sytuację nadzwyczajną i konstytucja właściwie przestała praktycznie obowiązywać".

W związku z tym można zastosować różne metody - mówił. Pytany, w jakim sensie konstytucja przestała obowiązywać powiedział, że "po prostu jest łamana".