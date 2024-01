Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że w weekend liderzy PiS objadą prawie wszystkie województwa w kraju. - Przekaz, z którym chcemy zwrócić się do społeczeństwa jest następujący: ta władza obiecywała sto konkretów, a łamana jest konstytucja - powiedział Kaczyński.

- Będziemy mieli intensywny weekend. Zostaną objechane właściwie wszystkie województwa - zapowiedział w piątek prezes PiS. Na godzinę 17:00 zaplanowano wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego w Lublinie.

Przed wystąpieniem odsłonięto pomnik jego brata, świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego.

Kaczyński w Lublinie: Lech zginął w zamachu

Jarosław Kaczyński zaczął wypowiedź od podziękowań osobom, które przyczyniły się do wybudowania pomnika. - Był człowiekiem, który zdawał sobie sprawę, w jakiej sytuacji znajduje się nasz kraj i wiedział, co trzeba uczynić, by tę sytuację zmienić - mówił o Lechu Kaczyńskim prezes PiS.

- Bez niego nie byłoby możliwe powołanie Prawa i Sprawiedliwości. Miał pewną rzadką zdolność, to znaczy nie tylko miał rację, jeśli chodzi o diagnozę sytuacji, ale potrafił też wygrywać - dodał, wspominając między innymi o wyborach prezydenckich. Wymienił także kilka innych dokonań zmarłego prezydenta.

Kaczyński: Pomnik powinien nas wspierać

- To, że zginął w katastrofie, która wynikała z zamachu, w zamachu smoleńskim, to z całą pewnością wynikało z tego, że ta [rosyjska] polityka była coraz bardziej skuteczna - powiedział Jarosław Kaczyński.

- Pamiętajcie państwo, że ten pomnik powinien nas wspierać w walce o to, żeby Polska pozostała państwem demokratycznym, praworządnym i niepodległym - podkreślił.