O sprawie poinformował jeden z mieszkańców gminy Wysoka. W piwnicy jednego z domów w tej niewielkiej miejscowości znaleziono ludzkie szczątki - pisze serwis pila.naszemiasto.pl. Tego wstrząsającego odkrycia miał dokonać nowy właściciel domu.

Reklama

Nowy właściciel gospodarstwa, które kupił w zeszłym roku, podczas porządkowania piwnicy - w wyniku jej zalania - natrafił w podłodze na kości ludzkie. Na miejsce pojechali m.in. nasi policjanci i specjaliści z Archiwum X. Zabezpieczono szczątki do badań, teraz trzeba czekać na opinię biegłych - mówi mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

Wiadomo, że szczątki leżały w ziemi wiele lat. Jest podejrzenie, że mogą należeć one do dawnego właściciela domu, który zaginął w 1999 roku. To jednak tylko jedna z hipotez.