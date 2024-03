Wielkanoc, a Boże Narodzenie? "Nie da się porównać"

Wielki Post rozpoczął się Środą Popielcową, czyli 14 lutego. Zakończy się w Wielkanoc. W tym roku jest to 31 marca. Wielki Post trwa dłużej niż poprzedzający Boże Narodzenie - Adwent. O tym się mówi, że to radosne oczekiwanie na przyjście Boga. Dla wielu osób okres związany z Wielkanocą wydaję się po prostu smutny.

Ks. Jarosław Stefaniak w rozmowie z portalem Dziennik.pl podkreśla, że w czasie Wielkiego Postu nie mamy do czynienia "z pewnego rodzaju słodkim infantylizmem", który obecny jest w okresie Bożego Narodzenia.

Wielkanoc, a Boże Narodzenie? "Nie da się porównać"

To są dwa różne czasy, które przeżywamy na swój sposób z całym ich bogactwem. Ja coraz bardziej lubię Wielki Post, bo daje szanse na refleksje. Tego nie ma w krótkim czasie Adwentu - mówi kapłan.

Te ważnych rzeczy, które przeżywamy w Wielkim Poście, nie da się porównać z pięknym świętem Bożego Narodzenia w zachłyśnięciu z jego niejednokrotnie przesłodzoną infantylnością i euforią - słyszymy.

Ksiądz z Podlasia o Wielkim Poście. "To nie jest epatowanie cierpieniem"

Duchowny podkreśla, że Wielki Post jest uzupełniony pięknymi nabożeństwami, m.in. Drogą Krzyżową i Gorzkimi Żalami. To nie jest epatowanie cierpieniem. Wielki Post daje możliwość do pięknej refleksji i właściwego nastrojenia się - słyszymy.

Następnie proboszcz parafii w Tykocinie podkreśla, że głęboka refleksja może przyczynić się do ogromnej radości. Dlatego nie należy łączyć Wielkiego Postu tylko ze smutkiem.

Wielki Post trwa 40 dni. Symbolika

Wielki Post trwa 40 dni (nie licząc niedziel). Jak wyjaśnia nam ksiądz Jarosław Stefaniak, ta liczba nie jest przypadkowa. 40 dni Mojżesz spędził na górze Synaj. Tam oczekiwał na otrzymanie tablicy z Dziesięcioma Przykazaniami.

Także Izraelici wędrowali przez pustynię przez 40 lat, zanim dotarli do Ziemi Obiecanej. To był okres próby i oczyszczenia z niewiary. 40 dni i 40 nocy Elia wędrował do Horebu, góry Boga.

Z kolei Jezus spędził 40 dni na pustyni, gdzie pościł i był kuszony przez diabła. To było przygotowanie do jego duchownego działania.

W swoim nauczaniu w liturgii słowa Wielkiego Postu mocno nawiązujemy do tego, czym było wyjście. Izraelici wychodzili z ziemi niewoli i ciemności do wolności oraz światła. To jest też nasza ludzka droga - podkreśla rozmówca Dziennik.pl.

Symbolika wyjścia z ziemi niewoli do wolności jest piękną analogią do tego, że człowiek potrafi porzucać swój grzech. Ma na to szanse. I czasami pokonuje tak samo długą drogę jak Izrael, czyli 40 lat. A jak wiemy z geografii, tę drogą można pokonać w kilkanaście dni - mówi rozmówca Dziennik.pl.

Jako przykład kapłan mówi o osobie uzależnionej od alkoholu. Jak wyjaśnia, aby wyrwać się z alkoholizmu i wytrzeźwieć potrzeba wielu lat, a nie kilku dni.

Wielki Post to czas wyrzeczeń dla katolików

Wielki Post to także okres wyrzeczeń dla wierzących. Decyduje się na to wielu katolików. Zdaniem księdza Jarosława Stefaniaka, proboszcza w kościele Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie to jest dobry pomysł.

Jak słyszymy, katolicy najczęściej decydują się zrezygnować ze spożywania mięsa, picia alkoholu, czy też palenia papierosów.

Bardzo dobrze, że są takie postanowienia. Nawet jeśli są one dla niektórych małoistotne. Ale dla osób wierzących, uświadomienie sobie, że "potrafię powiedzieć nie" swoim pragnieniom, czyni ich silniejszymi ludźmi - wskazuje rozmówca Dziennik.pl.

Ksiądz nakłania także do tego, aby wykorzystywać dalej postanowienia - nie tylko w okresie Wielkiego Postu. Ten może być tylko początkiem do np. całkowitej rezygnacji z palenia papierosów.

Proboszcz z Tykocina dodaje, że spłyceniem idei Wielkie Postu byłoby, tylko ograniczenie się.

Ksiądz o najważniejszych elementach Wielkiego Postu

Jak tłumaczy duchowny dalej, najważniejsze elementy Wielkiego Postu to: modlitwa, post i jałmużna. Wtedy wiele rzeczy ma sens, kiedy oczy i serca otwierają się na potrzeby bliźnich. Jeżeli na niepaleniu papierosów zaoszczędzimy dziennie 20 zł i tę kwotę przeznaczymy na wsparcie potrzebujących, to mamy do czynienia z piękna ideą połączenia wyrzeczenia z pomocą - słyszymy.

Co oznacza Wielki Post? Jako ksiądz zachęcam, aby przeżywać go w oparciu o następujący schemat: Miłość trzeba przyjąć, na Miłość odpowiedzieć i Miłość przekazać. To piękne zadanie Wielkiego Postu - dodaje.

Duchowny podkreśla, że celem Wielkiego Postu nie jest to, aby zaoszczędzić na kupnie 40 piw, a następnie kupić drogi koniak na święta. Idea jest inna, Bóg zachęca nas do wyjścia ku wolności, porzucenia niewoli, w której trzyma nas grzech. Nie jest wolny, kto może robić co chce; wolny jest ten, kto może chcieć, co powinien - wskazuje.

