Abp Marian Gołębiewski nie żyje

Zmarł abp Marian Gołębiewski, senior archidiecezji wrocławskiej; duchowny miał 86 lat.

W związku z pogorszeniem się stanu zdrowia arcybiskupa Gołębiewskiego, ten ostatnie dni spędził w szpitalu. Archidiecezja wrocławska 30 stycznia wydała komunikat, w który prosiła wiernych o modlitwę w jego intencji.

Archidiecezja wrocławska poinformowała, że uroczystości pogrzebowe arcybiskupa Gołębiewskiego rozpoczną się w niedzielę 17 marca od mszy św. o godz. 18.30 w katedrze pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu.

W poniedziałek, 18 marca, o godz. 11 w katedrze wrocławskiej zostanie odprawiona msza św. pogrzebowa. Po eucharystii trumna z ciałem zmarłego zostanie złożona w krypcie metropolitów wrocławskich.

Kim był abp Gołębiewski

Arcybiskup Gołębiewski urodził się 22 września 1937 r. w Trzebuchowie (w województwie wielkopolskim) w diecezji włocławskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1962 r.

Papież Jan Paweł II 20 lipca 1996 r. wyniósł go do godności ordynariusza koszalińsko-kołobrzeskiego. Święcenia biskupie przyjął 31 sierpnia 1996 r. Tego samego dnia odbył się także jego ingres do katedry w Koszalinie.

3 kwietnia 2004 r. został mianowany przez papieża arcybiskupem metropolitą wrocławskim.

Papież Franciszek przyjął rezygnację abp. Mariana Gołębiewskiego z obowiązków arcybiskupa metropolity wrocławskiego 18 maja 2013 r. Powodem było osiągnięcie przez hierarchę wieku emerytalnego.

Abp Gołębiewski został ukarany przez Watykan

21 sierpnia 2021 r. Stolica Apostolska ukarała abp. Mariana Gołębiewskiego w związku z zaniedbaniami dotyczącymi wyjaśniania sprawy wykorzystania seksualnego małoletnich przez niektórych kapłanów z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, w czasach kiedy był biskupem tej diecezji (1996-2004), i z archidiecezji wrocławskiej (2004-2013).

Stolica Apostolska nakazała arcybiskupowi prowadzenie życia w duchu pokuty i modlitwy, zakazała uczestniczenia w jakichkolwiek uroczystościach publicznych kościelnych i świeckich oraz poleciła wpłatę na rzecz Fundacji św. Józefa.

Abp Gołębiewski złamał zakaz 11 marca 2023 r., biorąc udział w święceniach biskupich ks. Sławomira Odera i w jego ingresie do katedry gliwickiej.

"Obecność abp. Gołębiewskiego pośród koncelebransów uroczystości w Gliwicach była złamaniem obowiązującego nakazu kościelnego" - napisał w oświadczeniu rzecznik KEP. Zaznaczył, że "zgodnie z prawem kościelnym arcybiskup senior podlega wyłącznie bezpośredniej jurysdykcji Stolicy Apostolskiej".

Wyjaśnił jednak, że "żaden z biskupów w Polsce, w tym również przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, nie ma prawnych możliwości dyscyplinowania któregokolwiek z biskupów w podobnych sytuacjach".

Duchowny był członkiem Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych, członkiem Rady Stałej KEP, przewodniczącym Rady ds. Apostolstwa Świeckich, przewodniczącym Zespołu KEP ds. Społecznych Aspektów Intronizacji Chrystusa Króla, członkiem Rady Naukowej KEP, członkiem Komisji Nauki Wiary, a w jej obrębie przewodniczącym sekcji Nauk Biblijnych, członkiem Zespołu Biskupów ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja, oraz członkiem Rady Ekonomicznej KEP.