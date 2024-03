Archidiecezja wrocławska poinformowała, że uroczystości pogrzebowe zmarłego 11 marca abp. Gołębiewskiego rozpoczną się w niedzielę 17 marca od mszy św. o godz. 18.30 w katedrze pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu, zaś w poniedziałek 18 marca, o godz. 11 w katedrze wrocławskiej, zostanie odprawiona msza św. pogrzebowa. Państwowa Komisja ds. pedofilii oświadczyła, że pochówek abp Mariana Gołębiewskiego, ukaranego przez Watykan za zaniedbania dotyczące wyjaśniania spraw wykorzystania seksualnego małoletnich, nie powinien mieć uroczystej formy. Jako powód podała cierpienie osób skrzywdzonych.

Decyzja należy do aktualnego metropolity wrocławskiego

W komunikacie przekazanym w czwartek PAP abp Wojciech Polak wyjaśnił, że "decyzja o miejscu liturgii pogrzebowej i pochówku arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego, metropolity seniora archidiecezji wrocławskiej, należy do aktualnego metropolity wrocławskiego (abp. Józefa Kupnego - PAP) po uzgodnieniu z najbliższymi zmarłego".

Zaznaczył, że decyzja ta "nie była dyskutowana ani nie została podjęta przez Konferencję Episkopatu Polski". - Przyjmuję z pokorą i szacunkiem słowa osób skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym - oświadczył w komunikacie prymas Polski. "Rozumiem, że mają prawo do wyrażania swego bólu i gniewu" - dodał.

Przypomniał, że katedra jest tradycyjnym miejscem liturgii pogrzebowej, a krypta katedry - zwyczajowym miejscem pochówku dla biskupów, którzy w niej posługiwali. Jak zaznaczył, katedra "jest miejscem modlitwy za zmarłych pasterzy, której potrzebują jak wszyscy grzesznicy".

Zwrócił uwagę, że "każda liturgia pogrzebowa ma również charakter pokutny". - Wspólnota Kościoła jest świadoma, że "wskutek ludzkiej skłonności do złego wszyscy popełniamy grzechy" i że "przed Najświętszym Bogiem nikt nie jest bez winy", dlatego w mszy pogrzebowej powierza zmarłą osobę sprawiedliwemu i miłosiernemu Bogu. W tym samym duchu i z tym samym przekonaniem zostanie odprawiona msza za zmarłego arcybiskupa Gołębiewskiego - napisał abp Polak.

Wyjaśnił, że "forma pochówku nie narusza decyzji Stolicy Apostolskiej, które zostały określone i upublicznione w komunikacje Nuncjatury Apostolskiej w Polsce z sierpnia 2021 roku".

Abp Marian Gołębiewski, senior archidiecezji wrocławskiej zmarł 11 marca br.

Ukaranie abp. Mariana Gołębiewskiego

21 sierpnia 2021 r. Stolica Apostolska ukarała abp. Mariana Gołębiewskiego w związku z zaniedbaniami dotyczącymi wyjaśniania sprawy wykorzystania seksualnego małoletnich przez niektórych kapłanów z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, w czasach kiedy był biskupem tej diecezji (1996-2004), i z archidiecezji wrocławskiej (2004-2013).

Watykan nakazał także arcybiskupowi prowadzenie życia w duchu pokuty i modlitwy, zakazała uczestniczenia w jakichkolwiek uroczystościach publicznych kościelnych i świeckich oraz poleciła wpłatę na rzecz Fundacji św. Józefa.

Abp Wojciech Polak potwierdził, że "nakazana wpłata na konto Fundacji Świętego Józefa KEP została dokonana przez abp Mariana Gołębiewskiego w przeciągu jednego miesiąca od ogłoszenia komunikatu Nuncjatury". - Wypełnił tym samym zobowiązanie, do którego zobligowała go decyzja Stolicy Apostolskiej - dodał. Abp Polak zastrzegł, że nie jest upoważniony do podawania wysokości tej kwoty, bo to są dane, które mógł upublicznić jedynie sam abp Gołębiewski. - Mogę zapewnić, że wpłata w całości została przeznaczona na statutową działalność Fundacji, którą jest pomoc osobom skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym - powiedział.