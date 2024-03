Metropolita gdański abp Tadeusz Wojda nowym przewodniczącym KEP. Publicysta Tomasz Terlikowski w mediach społecznościowych potępił tę decyzję. "Arcybiskup, który pomaga sprawcom, a nie ofiarom został nowym przewodniczącym KEP, (…) to by było na tyle w kwestii tego, co Episkopat sądzi o ofiarach, skrzywdzonych, o ochronie małoletnich. Ładnie się chłopaki bawią" - napisał.