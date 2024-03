Abp Tadeusz Wojda nowym przewodniczącym KEP

14 marca biskupi wskazali nowego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Został nim abp Tadeusz Wojda, metropolita gdański. Zastąpił tym samym na tym stanowisku abp. Stanisława Gądeckiego, który przewodniczył episkopatowi od 2014 roku.

Abp Tadeusz Wojda w 2017 roku został metropolitą białostockim. Zasłynął wtedy sprzeciwem wobec Marszu Równości w Białymstoku, gdy był tamtejszym ordynariuszem.

Abp Wojda użył sformułowania "Non possumus" w kontekście marszu równości, co zachęciło fanatyków religijnych i politycznych bojówkarzy do ataku na uczestników parady. To był naprawdę wielki skandal i Kościół nie wyciągnął z tego żadnego wniosku – komentował w rozmowie z Dziennik.pl ks. Alfred Wierzbicki, teolog i etyk.

Abp Wojda w 2021 roku został mianowany metropolitą gdańskim, zastępując na stanowisku ukaranego przez Watykan abp. Sławoja Leszka Głodzia. W tym samym roku dołączył do Rady Stałej Episkopatu.

Nowy przewodniczący KEP. Zmiany w polskim Kościele?

Wybór nowego przewodniczącego KEP komentuje dla Dziennik.pl ks. Kazimierz Sowa, dziennikarz, publicysta oraz autor zbioru rozmów "Niewierni wierni. Rozmowy o prawdziwym Kościele".Mówiło się o nim jako o kimś, kto może być wybrany jako przedstawiciel łączący zarówno zwolenników poprzedniego układu, jak i tych, którzy szukali kogoś nowego – mówi.

Ks. Sowa zwraca uwagę, że przed wyborami duża część biskupów widziała na stanowisku przewodniczącego KEP prymasa Polski, abp. Wojciecha Polaka.

Zapytany o wypowiedź abp. Wojdy w sprawie białostockiego Marszu Równości, zauważa: Nie słyszałem, żeby się poza tą historią czymś specjalnie się wyróżnił w Białymstoku. Podobnie w Gdańsku.

Ks. Sowa podkreśla, że nazwisko abp. Wojdy pojawiało się w gronie potencjalnych następców abp. Gądeckiego. Mimo to, nie wiem, czego się można spodziewać w związku z tym wyborem – przyznaje

Duchowny nie ma też złudzeń co do kierunku, w którym od teraz będzie zmierzał polski Kościół. W przypadku tego wyboru nie spodziewam się zmian – dodaje.

Zadania przewodniczącego episkopatu

Do zadań przewodniczącego KEP należy m.in. zwoływanie Rady Stałej, zebrań plenarnych, rady biskupów diecezjalnych i przewodniczenie obradom podczas tych zebrań.

Kieruje on konferencją biskupów, która koordynuje wszystkie prace duszpasterskie i charytatywne w Polsce i stanowi normy prawne Kościoła w Polsce. Przesyła również sprawozdania i dokumenty z zebrań plenarnych i z rady biskupów diecezjalnych do Stolicy Apostolskiej za pośrednictwem nuncjatury Apostolskiej.