Mariusz Błaszczak o Donaldzie Tusku

W poniedziałek 18 marca gościem Bogdana Rymanowskiego był Mariusz Błaszczak (PiS). Polityk był pytany, dlaczego do Polski trafiły tylko 2 mln unijnych pieniędzy z 500 mln euro na produkcję amunicji.

Realne możliwości Donalda Tuska to jest 20 proc. Z tej kwoty tylko 20 proc. zostało skierowane do Polski. Donald "król Europy" Tusk jawił się jako taki wszechmocny, wpływowy, europejski polityk. Realne możliwości Tuska to 20 proc. – stwierdził były minister obrony narodowej.

Błaszczak wyznał, że w okresie od 18 października do 13 grudnia wnioski przygotowywały firmy. Nie chciał jednak odpowiedzieć wprost, czy Ministerstwo Obrony Narodowej miało w nie wgląd.

To nie ma większego znaczenia. Znaczenie ma to, że 500 mln euro to bardzo skromna suma. Dla Egiptu wsparcie z UE będzie wynosiło ponad 7 mld euro – skomentował polityk PiS, dodając, że "koalicja 13 grudnia zlekceważyła sprawę".

Polska produkcja amunicji

Błaszczak wyraził również opinię, że "europejskie firmy zdominowane są przez Rheinmetall".

Zagrożenie jest takie, że "koalicja 13 grudnia" sprzeda np. NITRO-CHEM Rheinmetallowi. Mam nadzieję, że przez nagłośnienie sprawy do tego nie dojdzie – stwierdził.

Błaszczak przypominał, że Polska dostała tylko 20 proc. z wnioskowanej kwoty, a np. Węgry dostały dużo więcej. Na Węgrzech produkcję zdominowała Rheinmetall. To niemiecka firma, która w czasie resetu, w który bardzo był zaangażowany Tusk, prowadziła interesy w Rosji – zaznaczył.

Były szef MON był też pytany o polskie linie produkcyjne i produkcję amunicji. Zrobiliśmy bardzo wiele, wzmocniliśmy wojsko polskie, a oni wyrzucili gen. Brysia, który zapewnił przyrost liczebny wojska z 95 tys. do 200 tys (…). Zrobiliśmy bardzo wiele, by wzmocnić wojsko polskie. Zastąpiliśmy broń postsowiecką, nowoczesną amerykańską i koreańską – dodał.

Unijny program Act in Support of Ammunition Production (ASAP)

Komisja Europejska przydzieliła 500 milionów euro z unijnego programu Act in Support of Ammunition Production (ASAP). Jest źródłem finansowania 31 grantów, które właśnie przydzieliła Komisja Europejska.

W Polsce grant 2,1 mln euro otrzymał Dezamet (Polska Grupa Zbrojeniowa). Dla porównania ok. 85 mln euro (Niemcy), 87,6 mln euro (Norwegia), 27 mln euro (Węgry), 32,5 mln euro (Finowie), 38 mln euro (Francja), 23,8 mln euro (Hiszpania), a 19 mln euro (Szwedzi).