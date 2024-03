Fałszywe wiadomości SMS, które informują na przykład o rzekomo nieuregulowanych płatnościach lub właśnie nadanej paczce są dobrze znaną próbą oszustwa. Dzięki wprowadzeniu nowych regulacji prawnych istnieje duża szansa na znaczne zmniejszenie liczby takich przypadków.

Reklama

Od 25 marca bieżącego roku operatorzy telekomunikacyjni w Polsce są zobowiązani przestrzegać nowych przepisów. Zostały one wprowadzone już 17 stycznia, ale początkowo ich stosowanie było opcjonalne. Teraz jednak jest to wymóg.

System do walki ze smishingiem

Za pomocą nowego systemu, stworzonego dzięki współpracy CSIRT NASK, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, policji oraz dostawców usług sieci komórkowych, możliwa staje się efektywna walka z tak zwanym smishingiem.

Reklama

System ten korzysta ze specjalnej bazy danych zawierającej wzory SMS-ów od oszustów. Dzięki temu, operatorzy mogą wykrywać i blokować potencjalnie niebezpieczne wiadomości.

Reklama

Jest więc spora szansa na to, że dzięki temu mechanizmowi ilość fałszywych SMS-ów, których celem jest wyłudzenie pieniędzy od obywateli Polski, zauważalnie spadnie. Jednak należy pamiętać, że system ten nie wyeliminuje problemu całkowicie. Oszuści bowiem nieustannie będą szukać nowych metod omijania wprowadzonych zabezpieczeń. Mimo to, ich działania staną się znacznie trudniejsze.

Podejrzany SMS można wysłać do analizy

Każdy otrzymany podejrzany SMS można zgłosić do analizy, wysyłając go na specjalnie utworzony numer alarmowy 8080. Ta funkcja umożliwia aktualizację bazy danych wzorców podejrzanych wiadomości, co przyczynia się do lepszej ochrony użytkowników.

Operatorzy sieci mają obowiązek zapewnić ciągły dostęp do tego numeru, by umożliwić zgłaszanie podejrzanych wiadomości.