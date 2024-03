Jak informuje "Rzeczpospolita" w przygotowanej nowelizacji znajdą się radykalne zmiany dla uchodźców z Ukrainy, którzy korzystają z darmowego wyżywienia i zakwaterowania.

Rząd chce mieć większą kontrolę nad uchodźcami: zarówno tam, gdzie finansuje wyżywienie i zakwaterowanie, jak i w szkołach. Dlatego pobyt Ukraińców ma być opłacany z pieniędzy publicznych wyłącznie w tych miejscach, które mają umowy z wojewodą.

O rządowych planach w tej kwestii mówił gazecie prof. Maciej Duszczyk, wiceminister spraw wewnętrznych odpowiedzialny za politykę migracyjną.

Zlikwidowany ma zostać system finansowania pobytu Ukraińców (40 zł za dzień na osobę) w małych pensjonatach do dziesięciu osób. Zdaniem prof. Macieja Duszczyka dochodzi tam do nadużyć. "Bywa, że ich właściciele wykorzystują uchodźców do nieodpłatnej pracy" - czytamy.

Przeciwko zmianom protestują organizacje pozarządowe

Planowane zmiany budzą jednak kontrowersje wśród organizacji pozarządowych opiekujących się uchodźcami z Ukrainy.

Przez dwa lata, mimo starań Fundacji, nie udało się włączyć pozostałych domów do zasobów wojewodów. Proponowane rozwiązanie tylko w samej Fundacji pozbawi wsparcia około 300 osób: niepełnosprawnych, starszych, chorych – które mogłoby być kontynuowane, gdyby miejsca te były objęte umową z wojewodą – mówi cytowana przez "Rzeczpospolitą" Aneta Żochowska, dyrektor Fundacji Leny Grochowskiej.

W Polsce jest ok. miliona przybyszów z Ukrainy

Teraz obowiązują przepisy ze specustawy, która weszła w życie dwa lata temu, po wybuchu wojny w Ukrainie. Projekt nowelizacji ma zostać oficjalnie przedstawiony w ten piątek.

Od 24 lutego 2022 roku, czyli dnia początku agresji Rosji, granicę polsko-ukraińską przekroczyło ponad 18,8 mln osób z Ukrainy. Jak podaje Straż Graniczna, to głównie kobiety i dzieci.

Większość z nich wyjechała z Polski, głównie do krajów zachodniej Europy. Szacuje się, że w Polsce pozostało ok. miliona przybyszów z Ukrainy.