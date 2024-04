Jak czytamy w komunikacie opublikowanym na profilach TVP Info w mediach społecznościowych i stronie głównej portalu, "Telewizja Polska S.A. w likwidacji przeprasza Krzysztofa Brejzę za to, że w artykule opublikowanym na portalu tvp.info, a następnie wielokrotnie powielanym w materiałach prezentowanych na antenie TVP Info oraz TVP 1, zaprezentowano w sposób fałszywy treść prywatnej korespondencji Krzysztofa Brejzy w ten sposób, że: przypisano Krzysztofowi Brejzie wypowiedzi niepochodzące od niego, lecz do niego kierowane (zamieniono nadawców z adresatem wiadomości)" - głosi oświadczenie.

Dodatkowo portal wskazuje, że "skompilowano różne wypowiedzi Krzysztofa Brejzy kierowane do różnych osób i przedstawiono to jako jedną spójną wypowiedź kierowaną w jednym czasie do rzekomej jednej grupy osób, co stworzyło wrażenie, że Krzysztof Brejza jest zaangażowany w zachowania o charakterze bezprawnym" - czytamy w komunikacie.

Co więcej, "Telewizja Polska S.A. w likwidacji przeprasza za to, że opublikowała materiały nieprawdziwe, zmanipulowane i przeinaczone i ubolewa, że naruszyła w ten sposób dobra osobiste Krzysztofa Brejzy w postaci czci, dobrego imienia, prawa do prywatności i tajemnicy korespondencji" - zakończono przeprosiny.

Brejza: Powinny być przeprosiny na antenie

Krzysztof Brejza odniósł się do sprawy w poście zamieszczonym na platformie X.com (dawniej Twitter). Artykuł, za który przeprasza TVP Info określił mianem "paszkwila".

Przypomnijmy, że tekst, o którym mowa, został opublikowany w sierpniu 2019 roku przez Samuela Pereirę.

Trafił na stronę w trakcie kampanii wyborczej, którą w Koalicji Obywatelskiej kierował Krzysztof Brejza. W tekście pojawiały się frazy mówiące o tym, że polityk szefował "wydziałowi nienawiści" inowrocławskiego ratusza. Tamtejsi urzędnicy mieli generować w internecie treści sprzyjające prezydentowi Inowrocławia, Ryszardowi Brejzie - i negatywne dla jego przeciwników.