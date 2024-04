Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zabrała głos ws. skrócenia czasu pracy do czterech dni tygodniowo, zaznaczając, że pomysł ten jest do rozważenia. – Polakom brakuje czasu, a przecież pracujemy po to, żeby żyć. Musimy mieć czas na życie, przyjaźń i miłość – stwierdziła ministra pracy, rodziny i polityki społecznej.