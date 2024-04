W kwietniu 2017 roku Magdalena Żuk, w trakcie rozmowy z partnerem, wypowiedziała zdanie, które później zyskało proroczą wymowę: Ja już stąd nie wrócę. Kilka dni później nagranie tej konwersacji zostało opublikowane w internecie, a użytkownicy sieci starali się domyślić, co mogło się wydarzyć w Egipcie i jakie okoliczności mogły przyczynić się do śmierci kobiety. Do dzisiaj jednak w tej sprawie jest wiele niewiadomych.