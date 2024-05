Portal zaznaczył, że "prokuratura prowadzi obecnie co najmniej sześć śledztw mających wyjaśnić, jak funkcjonował Orlen za czasów prezesury Daniela Obajtka". Podano, że "zainteresowanie śledczych budzą przede wszystkim sam Obajtek i dwójka jego zastępców: Michał Róg i Adam Burak", jednak "żaden z nich nie został dotychczas przesłuchany".

Służby od dawna znały plany wyjazdu

Onet podał, że służby "wiedziały od co najmniej połowy ubiegłego roku" o tym, że "niektórzy - byli już - zarządcy Orlenu, na wypadek wygranych przez ówczesną opozycję wyborów z października 2023 r. szykują się do ewakuacji z kraju z obawy o swoje prawne bezpieczeństwo".

Redakcja poinformowała, że dotarła do notatki poświęconej Burakowi. "Według tajnej notatki specsłużb Adam Burak kupił w 2023 r. dom w Turcji i miał starać się o obywatelstwo tego kraju, w czym wspomagać miał go były komendant główny policji Zbigniew Maj", który "po odwołaniu ze stanowiska znalazł zatrudnienie w czeskiej spółce Orlenu Upstream". Zaznaczono, że Maj w rozmowie z Onetem temu zaprzecza.

Z ustaleń Onetu wynika, że Burak wraz z żoną "mieli udać się do swojego domu w Turcji, licząc na to, że w przypadku kłopotów z prawem przed ekstradycją uchroni go właśnie akt własności nieruchomości posiadanej na terenie tego państwa".

Portal zaznaczył, że "na razie nie wiadomo, by prokuratura prowadziła jakiekolwiek śledztwo, w którym były menedżer Orlenu mógłby spodziewać się odpowiedzialności karnej", jednak nieoficjalne dane wskazują na "sporo poszlak", które mogą "wskazywać na jego nie do końca zgodne z prawem działania".

Śledczy interesują się też Michałem Rogiem

Według Onetu prokuratura zainteresowana jest też Michałem Rogiem, którego — na razie bez stawiania oficjalnych zarzutów — "podejrzewać ma o udział w działającej w Orlenie grupie ustawiającej przetargi".

Redakcja podała, że w końcowym okresie swojej pracy Róg "zaczął rozglądać się za kupnem nieruchomości poza granicami Polski". Według kolejnego źródła Onetu, "interesowały go głównie Turcja i Albania, ale najbardziej Dubaj". "Michał Róg na pytania o to, gdzie obecnie przybywa i czy w ostatnim czasie nabywał jakiekolwiek nieruchomości poza granicami Polski, nie odpowiedział" - podał Onet.

Przypomniano też, że Daniel Obajtek - według informacji ujawnionych przez posła Michała Szczerbę z PO - przebywa obecnie na Węgrzech.