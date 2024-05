Pewnych zwrotów nie usłysz z ust osób inteligentnych. Osoby inteligentne zazwyczaj są skoncentrowane na tym, co robią. Mają otwarte umysły i dużą samokontrolę. Tych 7 zdań z pewnością od nich nie usłyszysz.

1. "To niesprawiedliwe”

Stwierdzenie to nie bez powodu może przywodzić na myśl zabawę w piaskownicy i sprzeciw dziecka, któremu zabrano łopatkę. Używanie w rozmowie stwierdzenia „to niesprawiedliwe” może sprawić, że zostaniesz odebrany/a jako osoba niedojrzała i infantylna.

Reklama

Oczywiście, nie wszystkie sytuacje są idealne, ale gdy coś wydaje ci się nie do końca w porządku lepiej jest znaleźć logiczne argumenty, które pozwolą wprowadzić ewentualne zmiany na przyszłość.

2. "Zadam głupie pytanie..."

Sugerowanie przed swoją wypowiedzią, że będzie ona „głupia” może zakwestionować twoją wiarygodność. O osobach, które używają tego typu stwierdzeń często mówi się, że mają niskie poczucie własnej wartości. Jeśli więc chcesz zadać pytanie nie zastanawiaj się nad tym czy będzie ono „mądre” czy „głupie”, ale po prostu to zrób. Zwłaszcza gdy jest to sytuacja zawodowa - lepiej jest pytać niż popełniać błędy.

3. "Spróbuję to zrobić"

Jeśli chcesz być traktowany/a poważnie i jak profesjonalista/tka zastąp wyrażenie „spróbuję to zrobić” stwierdzeniem „zrobię to”. „Próbując coś zrobić” dajesz do zrozumienia, że możesz nie wywiązać się z powierzonego ci zadania.

4. "Ona jest niekompetentna/leniwa/głupia"

Osoby inteligentne nie mówią w negatywny sposób o innych – zwłaszcza w miejscu pracy. Zamiast dzielenia się swoją oceną z otoczeniem osoby inteligentne zatrzymują myśli na temat innych dla siebie. Mówienie niepochlebnie o innych i używanie stwierdzeń typu „on jest głupi” lub „mniej kompetentny” może w negatywnym świetle postawić właśnie… ciebie.

Reklama

5. "To nie moja wina”

Szukanie winy lub, co gorsza, zrzucanie jej na innych, nie jest praktykowane przez osoby inteligentne. Podobnie jak bardzo emocjonalne tłumaczenia się, gdy coś poszło nie tak. W sytuacji, gdy zawiodła inna osoba, warto rzeczowo wytłumaczyć sytuację i wdrożyć rozwiązania, które pomogą uniknąć takiej sytuacji w przyszłości.

6. "Jak już mówiłam/em wcześniej”

To zdanie sugeruje, że czujesz się urażony tym, że musisz powtarzać swoje słowa odbiorcy. Może też sprawiać wrażenie, że czujesz się w jakiś sposób „lepszy” od odbiorcy. Powtarzanie pewnych kwestii być może działa na ciebie frustrująco, ale lepiej jest powstrzymać się od werbalizacji frustracji. Zamiast tego warto raz jeszcze dokładnie i być może innymi słowami wyjaśnić co miałaś/eś na myśli.

7. "Zawsze tak się robiło”

Zmiany to nieodłączny element naszego życia. Z tego względu twierdzenie „zawsze tak się robiło” może świadczyć o twojej oporności na zmiany lub… lenistwie. Odbiorca, np. szef, może też zacząć zastanawiać się na tym dlaczego nie wdrażałaś/eś zmian i ulepszeń samodzielnie. W dzisiejszej rzeczywistości, przy obecnym rozwoju technologii, nawet kilkumiesięczny proces może okazać się przestarzały. Jeśli więc używasz stwierdzenia „zawsze tak się robiło” tym bardziej może ono oznaczać, że istnieje lepszy sposób, by to zrobić.