Pepco wycofuje artykuł dziecięcy. Hulajnoga znika ze sklepów

4 czerwca na swojej stronie internetowej Pepco poinformowało, że ze sklepowych półek zniknie popularna wśród najmłodszych klientów hulajnoga. Produkt nie spełniał określonych norm bezpieczeństwa. Nieprawidłowości zostały wykryte w trakcie przeprowadzania specjalnych badań.

"W trosce o bezpieczeństwo naszych Klientów oraz w związku z niespełnieniem wysokich standardów firmy Pepco, podjęliśmy decyzję o wycofaniu następującego produktu: 349550; Trójkołowa hulajnoga dla dzieci ze świecącymi się kołami" – napisano w komunikacie na stronie internetowej.

Reklama

Sieć podkreśliła również, że artykuł zostaje wycofany, ponieważ nie spełnia "wymagań normy EN 71-1 Część 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne". Wskazana norma dotyczy zabawek dziecięcych i ma za zadanie potwierdzać, że dany produkt jest dla nich w pełni bezpieczny.

Zwrot za hulajnogę nawet bez paragonu. Pepco będzie oddawać pieniądze

Dodatkowo sklep zachęcił klientów, którzy zdążyli już kupić hulajnogę, aby zgłaszali się z nią w sprawie zwrotu. Można go dokonać we wszystkich sklepach sieci Pepco. Co istotne, zabawkę można zwrócić nawet w sytuacji, gdy nie posiada się już paragonu. W razie pytań Pepco proponuje swoim klientom kontakt mailowy na adres: klient@pepco.eu.