Wydano ostrzeżenie dla mieszkańców

Kilka dni temu władze Krosna zdecydowały się przypomnieć mieszkańcom miasta i okolic o zagrożeniu związanym z kontaktem z barszczami kaukaskimi. Jak podaje portal krosno.pl, na terenie miasta (przy ul. Parkowej) zlokalizowano nowe skupisko niebezpiecznej rośliny. Mowa o tzw. barszczu Mantegazziego, który – podobnie jak barszcz Sosnowskiego – może wywoływać m.in. fotodermatozy. Jest to oparzenie powstałe w momencie kontaktu skóry z sokiem roślinnym, wystawionej następnie na promieniowanie słoneczne. Jak podkreślono w ogłoszeniu, kontakt z tym gatunkiem rośliny nie jest tak niebezpieczny w skutkach jak kontakt z barszczem Sosnowskiego, ale oparzenia mogą wystąpić – szczególnie w przypadku osób nadwrażliwych na gatunki roślin z rodziny selerowatych.

Na czym polega toksyczność barszczu Mantegazziego?

Podobnie jak w przypadku barszczu Sosnowskiego toksyczne są furanokumaryny, czyli substancje zawarte w soku znajdującym się m.in. we włoskach rośliny. Jeżeli doszło do kontaktu soku ze skórą – np. po zerwaniu kwiatów, liści czy łodygi – pod wpływem światła słonecznego powstają oparzenia. Na skutek kontaktu z barszczem Mantegazziego może dojść do oparzeń skórnych:

II stopnia – oparzenie naskórka i skóry właściwej, pęcherze z surowiczym płynem , czas gojenia nawet do kilku tygodni, w przypadku oparzeń głębokich mogą pojawić się blizny,

– oparzenie naskórka i skóry właściwej, , czas gojenia nawet do kilku tygodni, w przypadku oparzeń głębokich mogą pojawić się blizny, III stopnia – oparzenie skóry i podskórnej tkanki, w tym nerwów, długi okres gojenia z widocznymi bliznami.

Warto pamiętać, że w przypadku barszczy kaukaskich pierwsze oznaki oparzenia pojawiają się dopiero po kilkunastu minutach od kontaktu, co dodatkowo może zwiększać zakres reakcji skórnej. Jak podkreślają eksperci poziom oparzeń zależy także od indywidualnej wrażliwości skórnej.

Z czym można pomylić barszcze kaukaskie?

Kontakt z barszczem Mantegazziego i barszczem Sosnowskiego jest zazwyczaj skutkiem pomyłki. Młoda roślina na wczesnym etapie wzrostu może przypominać "rozbudowaną" wersję dzikiego kopru. Barszcze kaukaskie bywają też mylone z takimi roślinami jak barszcz zwyczajny, dzięgiel leśny i arcydzięgiel litwor.

Jak uchronić się przed poparzeniem? Najbardziej skuteczną metodą pozostaje unikanie kontaktu i prawidłowe rozpoznanie gatunku. Trujące rośliny z rodziny barszczy kaukaskich wyróżniają się prawie zawsze nietypowym rozmiarem. Łodygi dorosłych roślin mogą osiągać nawet do 4 metrów wysokości. Charakterystyczne są także włoski pokrywające łodygę i liście oraz parasolowate, białe kwiatostany. Barszcze mogą rosnąć na przydrożach, ugorach i pastwiskach, a nowe skupiska roślin pojawiają się rokrocznie na terenie całej Polski.

Jak przypomniano na portalu krosno.pl, barszcze kaukaskie posiadają status roślin inwazyjnych, obcych i zgodnie z prawem powinny być jak najszybciej usuwane.