Rower elektryczny, określany również jako e-bike, jest postrzegany jako ekologiczny środek transportu, ponieważ produkuje mniej dwutlenku węgla niż samochody, nie emituje spalin, co przyczynia się do poprawy jakości powietrza w miastach, redukuje hałas i korki w miastach, i zajmuje mniej miejsca przy parkowaniu czy poruszaniu się w porównaniu do samochodów, co pozwala zmniejszyć zapotrzebowanie na infrastrukturę drogową i parkingową.

Dopłaty do rowerów elektrycznych funkcjonują w niektórych krajach, m.in. w Niemczech, we Francji, w niektórych miastach i stanach USA, a także w niektórych regionach Australii oraz w Norwegii i Szwajcarii.

"Mój rower elektryczny" – szczegóły

W ostatnim czasie rząd przedstawił szczegóły programu o nazwie "Mój rower elektryczny". Zgodnie z jego założeniami, zakup roweru ma być od 2025 roku wspierany finansowo przez państwo. Jak wspomnieliśmy wyżej, zakłada on dofinansowanie w wysokości nawet 5 tys. zł.

Projekt przewiduje, że dotacja z NFOŚiGW pokryje do 50 proc. kosztów zakupu roweru elektrycznego jednak nie więcej niż 5 tys. zł. Przewidziany budżet na lata 2025-2029 to kwota 300 mln zł.

Ile trzeba wydać na dobry rower elektryczny? Choć cena roweru elektrycznego zależy od wielu czynników, m.in. parametrów technicznych, marki i jakości komponentów, rower elektryczny dobrej jakości kosztuje obecnie od ok. 5 do 10 tys. zł.

Dotacje na zakup roweru elektrycznego. Kto będzie mógł skorzystać?

Z dotacji będą mogły skorzystać osoby fizyczne, samorządy, przedsiębiorcy zajmujący się transportem drogowym towarów, usługami kurierskimi lub pocztowymi oraz wypożyczalnie sprzętu rekreacyjnego i sportowego.

Zgodnie z założeniami programu, dofinansowanie do zakupu rowerów elektrycznych ma mieć formę refundacji i obejmie pojazdy nowe, oznakowane przez policję. Z dotacji nie będą mogli skorzystać właściciele rowerów elektrycznych w leasingu.

Na razie… etap konsultacji

W czwartek 4 lipca ruszyły konsultacje społeczne projektu programu. Potrwają 2 tygodnie. Uwagi można przesyłać przez formularz na stronie internetowej NFOŚiGW.