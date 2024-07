Oczekiwanie na wyniki matur to wyjątkowy okres w życiu każdego maturzysty. To czas pełen emocji, nadziei, ale także niepokoju. Po intensywnych miesiącach nauki i przystąpieniu do egzaminów uczniowie musieli uzbroić się w cierpliwość. Dziś jednak, we wtorek 9.07 lipca, wszystko stało się jasne.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

W 2024 roku maturę zdało 84,1 proc. z 245,9 tys. zdających. To prawie tyle samo, co w zeszłym roku. Wówczas egzamin dojrzałości zdało 84,4 proc. Wyniki tegorocznych matur skomentowała m.in. Centralna Komisja Egzaminacyjna.

W przypadku np. egzaminu z języka polskiego, dużo było prac za zero punktów. "W przypadku polskiego to aż 19 proc. wszystkich. To oznacza, że co piąty zdający nie przeczytał żadnych lektur obowiązkowych i nie wiedział np., co to jest synkretyzm" - powiedział dr Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Dr Smolik dodał, że na egzaminie z matematyki na poziomie rozszerzonym było podobnie. Tego rodzaju prac było ok. 9 proc. podczas gdy w zeszłym - ok. 2-3 proc. "Prawie co dziesiąty maturzysta nie rozwiązał ani jednego zadania" - komentuje dr Smolik.

Reklama

Wyniki matury 2024. Jak poszło maturzystom?

W 2024 roku maturę zdało 84,1 proc. absolwentów szkół ponadpodstawowych. Spośród tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 88,6 proc., a prawo do poprawki w sierpniu ma 7,6 proc. Spośród tegorocznych absolwentów techników maturę zdało 78,1 proc., a prawo do poprawki ma 14,5 proc.

Egzamin maturalny z języka polskiego zdało 95 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych, egzamin z matematyki zdało 89 proc. absolwentów, a egzamin z języka angielskiego, najczęściej wybieranego na maturze języka obcego, zdało 96 proc. - poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Wśród absolwentów liceów ogólnokształcących egzamin maturalny z języka polskiego zdało 97 proc. abiturientów, egzamin z matematyki zdało 91 proc., a spośród tych, którzy wybrali język angielski zdało 97 proc.

Wśród absolwentów techników egzamin maturalny z polskiego zdało 93 proc. abiturientów, egzamin z matematyki zdało 85 proc., a spośród tych, którzy wybrali język angielski zdało 94 proc.

Średni wynik uzyskany z egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym przez tegorocznych absolwentów to 61 proc. możliwych do uzyskania punktów.

Średni wynik z egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym uzyskany przez tegorocznych absolwentów to 63 proc. możliwych do uzyskania punktów.

Średni wynik z egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym uzyskany przez tegorocznych absolwentów to 78 proc. możliwych do uzyskania punktów.

Wyniki matur 2024. Jak je sprawdzić?

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznych matur w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU. By sprawdzić wyniki matury online należy w systemie ZIU (Zintegrowany Interfejs Użytkownika) wejść na stronę ziu.gov.pl, następnie uzupełnić pola "login" oraz "hasło" danymi otrzymanymi wcześniej od dyrektora szkoły, wychowawcy lub innego upoważnionego do tego nauczyciela.

W przypadku zgubienia hasła można wybrać opcję "nie pamiętam hasła", a następnie postępować zgodnie ze wskazówkami przesłanymi na przypisany do danego użytkownika adres e-mail. Do ZIU można zalogować się także przy użyciu profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej. Po zalogowaniu należy wybrać opcję "egzamin maturalny" gdzie dostępne będą wyniki matur. Maturzyści mogli także poznać swoje wyniki egzaminu w szkole, w której przystępowali do matury.