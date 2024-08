Drony mogą być wykorzystywane na wiele różnych sposobów. W reklamie i mediach pozwalają tworzyć dynamiczne ujęcia filmowe i fotograficzne. W geodezji i kartografii mogą zbierać dane do tworzenia szczegółowych map terenowych, a w ratownictwie mogą szybko przeszukiwać duże obszary w poszukiwaniu zaginionych osób. Bywają również wykorzystywane do nadzorowania rejonów dotkniętych klęskami żywiołowymi, takimi jak pożary, powodzie czy trzęsienia ziemi. Ale nie tylko.

Tauron wykorzystuje do kontroli… drony

W ostatnim czasie Tauron uruchomił kontrole u klientów, do których wykorzystuje właśnie… drony. Spółka sprawdza w ten sposób mikroinstalacje fotowoltaiczne i ma w planach skontrolowanie łącznie ok. 1600 instalacji.

W ubiegłym roku kontrole wykazały liczne uchybienia, a nieprawidłowości wykryto w ok. 50 proc. sprawdzonych instalacji. W przypadku ponad 3. tys. były to przekroczenia mocy dla panelów fotowoltaicznych, a w przypadku ok. 13 tys. - przypadki przekroczenia napięcia. W tym roku kontrole mają objąć także magazyny energii, których w sieci Tauron Dystrybucja jest około 6 tys.

Drony skontrolują fotowoltaikę i wykryją usterki

Kontrole są niezapowiedziane jednak w przypadku użycia dronów prosumenci powinni zostać o tym poinformowani. Wówczas operator uruchamia maszynę, która wykonuje zdjęcia instalacji fotowoltaicznej, co pozwala udokumentować stan techniczny instalacji i sprawnie wykryć ewentualne problemy. W trakcie kontroli za pomocą drona można sprawdzić m.in. układ pomiarowo-rozliczeniowy, inwerter (falownik), panele fotowoltaiczne oraz magazyn energii.