W wykazie prac legislacyjnych rządu, nad którymi obecnie pracuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowano projekt zmian w ustawie o ubezpieczeniach społecznych.

Zakłada on przeprowadzenie reformy w zakresie orzecznictwa lekarskiego prowadzonego przez ZUS. Przypomnijmy: orzeczenia lekarskie w ZUS są kluczowe dla określenia prawa do wielu świadczeń, takich jak np. renta z tytułu niezdolności do pracy, renta szkoleniowa, dodatek pielęgnacyjny, renta socjalna czy świadczenie uzupełniające. Jakie dokładnie zmiany zawiera projekt?

Zmiany w ustawie o ubezpieczeniach społecznych

Wśród zmian może pojawić się zasada, zgodnie z którą to ZUS, a nie pracodawca, będzie odpowiedzialny za wypłatę zasiłku chorobowego od pierwszego dnia niezdolności do pracy, finansowanego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Projekt nowelizacji przewiduje również zmiany w metodach zatrudniania, systemie wynagrodzeń oraz wymaganiach kwalifikacyjnych dla lekarzy orzekających w ZUS. Proponowany jest m.in. elastyczny model współpracy, w którym lekarz orzecznik ma możliwość wyboru formy zatrudnienia – etatu lub umowy cywilnoprawnej. Główny lekarz orzecznik, naczelny lekarz ZUS oraz lekarze inspektorzy mają być z kolei zatrudniani wyłącznie w oparciu o umowę o pracę.

Ministerstwo planuje również ustalić wynagrodzenia dla lekarzy orzeczników w oparciu o zasady obowiązujące dla najniższych płac w sektorze medycznym. Nowelizacja ma też rozszerzyć kryteria kwalifikacyjne dla lekarzy orzeczników. Może to oznaczać, że zatrudniani będą nie tylko specjaliści, ale także lekarze bez specjalizacji.

Co więcej, w niektórych przypadkach orzeczenia będą mogli wydawać specjaliści z niezależnych zawodów medycznych. Np. fizjoterapeuci będą mogli wydawać orzeczenia w kwestiach rehabilitacji ruchowej, a pielęgniarki i pielęgniarze w ocenie niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Co więcej, projekt zakłada, że wszystkie orzeczenia, niezależnie od etapu postępowania, będą wydawane indywidualnie przez jednego lekarza orzecznika. Obecnie w drugiej instancji orzeczenia wydaje komisja lekarska.

Jak zmiany wpłyną na pacjentów?

Celem wprowadzenia zmian jest przede wszystkim stworzenie całościowego systemu regulacji procesu wydawania orzeczeń lekarskich, a także ich kontroli w przypadku czasowej niezdolności do pracy. Nowe przepisy, jak zaznaczono, nie będą wpływać na obecne definicje niezdolności do pracy ani na warunki przyznawania świadczeń.

Przewidywany termin przyjęcia projektu przez rząd to trzeci kwartał 2024 roku.