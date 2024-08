Spółka LIM Center towłaściciel wieżowca w centrum Warszawy, w którym działał hotel Marriott. Musi ona usunąć z fasady oraz wnętrza logo słynnej amerykańskiej sieci hoteli. Jaka nazwa się pojawi?

Jak będzie nazywał się dawny hotel Marriott w centrum Warszawy?

Jak informuje prezes LIM Center Mariusz Bres pracownicy hotelu są zatrudniani przez spółkę LIM Center. To sprawia, że zmiana nie jest tak odczuwalna przez pracowników oraz samych gości. Bres - przytaczany przez "Rz" - twierdzi wręcz, że "bez gorsetu narzucanego przez Marriotta" spółka "będzie mogła nawet zdziałać więcej”.

Kierownictwo LIM Center nie podjęło jeszcze decyzji jak zarządzany będzie hotel – czy stanie się częścią innych sieci hotelowych czy poprowadzi obiekt pod własną marką. Ma już jednak nową nazwę i, jak informuje Rzeczpospolita.pl, hotel będzie nosił nazwę Warsaw Presidential Hotel, czyli Hotel Prezydencki. Nowa nazwa nawiązuje do najsłynniejszych gości hotelu, takich jak np. George W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama, Donald Trump i Joe Biden.

Hotel Marriott zniknie z centrum Warszawy

Przypomnijmy, legendarny hotel Marriott w centrum Warszawy stracił w sierpniu prawo do używania nazwy marki amerykańskiej sieci. "Potwierdzamy, że Warsaw Marriott Hotel przestał być częścią portfolio obiektów Marriott Bonvoy" – informowała wówczas rzeczniczka firmy Mariott na Europę Wschodnią.

Hotel Marriott w centrum stolicy był tak słynny, że warszawiacy nazywali tak cały budynek - mimo że jego oficjalna nazwa brzmi LIM Center, a mieści się w nim nie tylko hotel, ale również przestrzeń biurowa i punkty handlowo-usługowe.

W 2010 roku sieć Marriott przedłużyła umowę najmu powierzchni do 2044 roku, co może oznaczać, że umowa została zerwana przedterminowo. Kierownictwo obiektu twierdzi jednak, że zostało zaskoczone decyzją partnera. Do tej pory żadna ze stron nie wyjaśniła, co było przyczyną zerwania umowy.