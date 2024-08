W 2024 roku w pociągach Polregio znaleziono do tej pory ponad 1700 przedmiotów. W całym 2023 roku było to prawie 2700 rzeczy. Do Biur Rzeczy Znalezionych trafiają nie tylko kurtki, telefony i dokumenty.

Co podróżni zostawiają w pociągach?

Wśród znalezionych do tej pory rzeczy w pociągach przewoźnik wymienia kurtki, dokumenty, telefony, a także… garnitur i pierścionek zaręczynowy. Jak wynika z komunikatu Polregio wśród nietypowych zgub są także skrzypce, gitara, saksofon i… dywan.

Gdzie trafiają rzeczy pozostawione w pociągu?

Znalezione rzeczy trafiają od przewoźnika do Biura Rzeczy Znalezionych. Biura funkcjonują w 14 województwach. Przewoźnik poinformował, że znalezione rzeczy trafiają zwykle do biur przez pracowników obsługi pociągów, a czasami przez innych pasażerów. Pracownicy biura starają się zidentyfikować właściciela przez numer telefonu i adres e-mail, jeśli takie dane podane są przy przedmiocie.

Co zrobić, jeśli zapomnisz czegoś w pociągu?

Co zrobić jak się zgubi coś w pociągu? Polregio wytłumaczyło, jak uzyskać informację o zagubionym przedmiocie. Numery telefonów do wszystkich biur dostępne są na stronie internetowej spółki, a także na wszystkich stacjach i przystankach, na których zatrzymują się jej pociągi.

Jak zdobyć coś, co zostawiłeś w pociągu? By odebrać przedmiot należy zwrócić się do biura właściwego województwa. Dowód zakupu lub inny dokument własności pozwoli na szybką identyfikację przedmiotu i uprości jej odebranie. W przypadku braku dowodu zakupu, potrzebny może być dokładny opis poszukiwanej rzeczy (np. podanie cech szczególnych), terminu i przybliżonej godziny zgubienia oraz trasy podróży. Przewoźnik zaznaczył, że im dokładniejszy opis, tym większa szansa na odzyskanie własności, zaś warunkiem odbioru jest okazanie dokumentu tożsamości.

Zguby, jak poinformowało Polregio, czekają w biurach przez 3 dni (liczone od dnia znalezienia). Po tym terminie, jak czytamy, "dokumenty są przekazywane Policji, a przedmioty o wartości przekraczającej 100 zł trafiają do Biura Rzeczy Znalezionych przy najbliższych starostwach powiatowych". Reszta rzeczy podlega komisyjnemu zniszczeniu - dodano.