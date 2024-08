Nowe pociągi w Polsce!

- Przygotowujemy się do zakupu wagonów piętrowych - powiedział Dariusz Klimczak w Polskim Radiu. Minister infrastruktury pytany o to, na jakich trasach będą mogły jeździć, odpowiedział, że "na znakomitej większości tras".

- I przede wszystkim będziemy się poruszać tam, gdzie jest największe zapotrzebowanie, tam gdzie jest największe natężenie ruchu, tam gdzie musimy dbać o przepustowość linii, żeby móc wpuścić na tory koleje aglomeracyjne, z którymi nam się znakomicie współpracuje, np. z Dolnym Śląskiem, Poznaniem, Łódzką Koleją Aglomeracyjną - wskazał minister. - Ale to są też te trasy, w których wiemy, że musimy poprawić komfort podróży - dodał.

PKP inwestuje w przyszłość

Odnosząc się natomiast do pytania, kiedy pociągi piętrowe będą jeździć po polskich torach, oznajmił, że o tym będzie komunikować wkrótce zarząd PKP Intercity. - Ale myślę że to w ciągu kilku, kilkunastu tygodni zapadnie odpowiednia decyzja i wtedy będziemy mogli przystępować do kolejnych działań i informować - podkreślił Klimczak.

- Prędkości będą podobne do Pendolino (…) to nie będą jakieś super szybkie pociągi, ale na pewno nie będzie to prędkość poniżej 160 km/h - podsumował minister.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2023 r. miał ok. 68 mln pasażerów.

Od 1 września duże zmiany na kolei. Jesienny rozkład jazdy PKP Intercity

"Od września w rozkładzie jazdy pojawi się nowe połączenie Warszawa - Szczecin - Warszawa przez Poznań. Będzie to pociąg EIC 1804/8105 Sedina, który trasę ze stolicy do Szczecina pokona w rekordowym czasie 4 godz. 32 min., czyli krócej o około pół godziny niż obecnie najszybciej kursujący skład. Połączenie to zapewni także krótszy czas podróży do Warszawy z Poznania - 2 godz. 18 min" - czytamy w komunikacie.

Podobny czas przejazdu na trasie Warszawa - Poznań - Szczecin będzie miał także pociąg EIC 1800/8101 Chrobry. "Kolejna nowość w jesiennym rozkładzie jazdy to połączenie EIC 1604/6105 Lech, łączące Warszawę z Wrocławiem. Pociąg kursować będzie przez Poznań zapewniając atrakcyjny czas przejazdu między stolicami województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego – 1 godz. 18 min. Połączenie obsłuży również stację w Lesznie, które zyska ekspresowy skład do Warszawy. Pociągi EIC 1804/8105 Sedina oraz EIC 1604/6105 Lech zestawione zostaną z nowych i komfortowych wagonów odebranych przez PKP Intercity rok i dwa lata temu" - wskazał przewoźnik.